國一豬仔車撞路肩大貨車！3隻豬彈落亂竄　國道警圍捕全數抓回

記者沈繼昌／桃園報導

國道一號北上楊梅路段今（21）日清晨發生2輛大貨車追撞事故，其中一輛滿載豬仔大貨車，有3隻豬仔掉落國道，國道二隊警方據報前往處理，員警及時捕捉3隻落跑豬仔，整起事故因林姓男子駕駛不慎碰撞故障停放路肩大貨車，警方已於上午8時50分排除，目前已恢復正常通車，肇事駕駛將依規定處理。

▲國一北上楊梅路段今天清晨發生2輛大貨車追撞事故，其中滿載豬仔大貨車有3隻豬仔掉落國道上，員警捕捉落跑豬仔。（圖／翻攝自國道高公局網站）

▲國一北上楊梅路段今天清晨發生2輛大貨車追撞事故，滿載豬仔大貨車追撞故障大貨車。（圖／翻攝自國道高公局網站）

國道二隊指出，今天清晨日5時55分許發生於國一號北上73公里處（桃園市楊梅路段）交通事故案，32歲林姓男子駕駛大貨車行駛於外側車道，於上述時地疑因操作不當，碰撞故障而緩慢行駛外側路肩，由34歲黃姓男子駕駛大貨車，林男肇事後，車上滿載豬仔有3隻掉落國道外側路肩，處理員警協助捕捉豬仔，所幸均已捕捉回籠，雙方駕駛酒測值均為零。

▲國一北上楊梅路段今天清晨發生2輛大貨車追撞事故，國二員警到場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

國道二隊表示，經過員警處理後，現場已排除障礙，整起事故並無人受傷，至於肇事原因正由國二警方調查釐清，現場已於上午8時50分完成排除，並恢復正常通車。

▲國一北上楊梅路段今天清晨發生2輛大貨車追撞事故，其中賓士大貨車車頭嚴重毀損。（圖／記者沈繼昌翻攝）

國道二隊呼籲，用路人開車務必遵守行車安全規定，同時注意車前狀況，切勿分心或疲勞駕駛，車輛於行駛中，相關物品應嚴密覆蓋、捆紮牢固，避免滲漏、飛散、脫落、掉落造成類似事故發生，危害自身及其他用路人之安全，如有違反將依道路交通管理處罰條例第30條第1項第2款之規定開罰，處汽車駕駛人新台幣三千元以上、一萬八千元以下罰鍰，若因而肇事致人重傷或死亡，亦將吊扣或吊銷駕照，如致生往來之危險，將依公共危險罪嫌究辦。