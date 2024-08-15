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社會 社會焦點 保障人權

又是「喪屍煙彈」！桃園民宅藏毒品分裝場　還用水果口味包裝

▲桃園市彭姓、黃姓男子於今年3、4月間在中壢區龍慈路租屋充當毒品分裝場，以K他命與麻醉劑摻入菸草製作「喪屍煙彈」，遭新北市調處循線查獲送辦。（資料照／記者張君豪翻攝，與本新聞無關）

▲彭姓、黃姓男子在中壢區龍慈路租屋充當毒品分裝場，以K他命與麻醉劑摻入菸草製作「喪屍煙彈」。（資料照／記者張君豪翻攝，與本新聞無關）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市彭姓、黃姓男子於今年3、4月間於中壢區龍慈路租屋製毒，以3級毒品K他命、麻醉藥劑「美托咪酯」、「依托咪酯」攙入菸草製作俗稱「喪屍煙彈」，新北市調處根據線報於4月間在當場查獲2人涉嫌製造，現場起出K他命、丙二醇等原料之電子煙油近10公斤、現金20萬4000元等證物；桃園地檢署偵結，依違反毒品危害防制條例、製造第三級毒品、違反藥師法、製造偽藥等罪嫌將彭、黃2人起訴，其中彭男目前在押中。

桃園地檢署檢察官高健祐今年4月指揮新北市調查處在中壢區龍慈路附近民宅，查獲同為29歲之彭姓、黃姓男子涉嫌以民宅充當三級毒品分裝場，由彭男為製毒師傅，摻混第三級毒品K他命、麻醉藥劑「美托咪酯」、「依托咪酯」，即俗稱之「喪屍煙彈」製作電子煙彈，現場查獲K他命5包（淨重1982.74公克）、丙二醇、香料等成分之電子煙油86瓶、粉末8包（淨重5644.99公克）、「美托咪脂」粉末2包（淨重957.6公克）、「依托咪脂」1瓶（淨重51.94公克）等物，另查扣現金20萬4000元等證物。

桃檢複訊時，彭男坦承犯行，檢察官複訊後向法院聲請羈押獲准。據指出，「依托咪酯」、「美托咪脂」於本案查獲時尚未列為毒品管制，但行政院已於今年8月5日列為第三級毒品，若有製造、運輸、販賣等行為，均涉犯毒品危害防制條例之重罪。

檢調查出，本案電子煙彈係以荔枝、藍莓、哈密瓜等水果口味包裝，降低年輕族群戒心並吸引使用，外觀與一般電子煙彈相似，易造成青少年濫用吸食，導致意識混亂、昏迷，甚至如「殭屍」般造成渾身顫抖，無法站立，嚴重戕害國人生命健康，籲請國人切勿輕易以身試法。

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