快訊／震驚！　肯伊威斯特遭爆不來台灣了

▲美國饒舌天王肯爺台灣演出生變。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

美國饒舌天王「肯爺」不來了？肯伊威斯特（Kanye West，現改名為Ye）原訂本週日（25日）將在桃園體育場舉辦「Vultures Listening Experience」試聽會，門票開賣首日1分鐘就搶光光。今（21日）卻傳出主辦單位通知廠商「活動取消」，目前尚未正式作出取消公告。

肯伊威斯特出道14年首次踏上寶島演出，7月初消息在各大社群傳開即引起熱烈討論，主辦聚善美文創娛樂證實肯爺將於8月25日在桃園體育場）與Ty Dolla $ign，攜手帶來讓粉絲敲破碗的「Vultures Listening Experience」，果然開賣即秒殺，之後還加場座位。

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近日在Threads上即有活動相關人士貼出已在桃園體育場進行器材架設的動態，不少粉絲對肯爺在台灣的首次演出抱著高度期待。不過今上午《鏡週刊》接獲爆料，主辦單位通知廠商這場活動決定取消，「請撤場前先拍照留存自家的搭設進度」，表示後續賠償問題會再跟廠商連繫。

肯伊威斯特這場「Vultures Listening Experience」預定8月23日在首爾、8月25日於台灣演出，目前韓國媒體尚未傳出取消的消息，KKTIX的台灣場售票頁面也還能正常購票，取消活動原因為何，有待主辦回應。

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