區間車票價傳可漲4成！台鐵：仍試算中　20日起取消電子票證9折

▲電子票證搭台鐵9折優惠到明天截止，20日起取消。（圖／台鐵）

記者李姿慧／台北報導

台鐵後天(20日)起將取消電子票證9折優惠，日前改推「常客回饋」與「電子定期票」，估年收可增1.9億元，下一步將檢討票價，9月中前召開董事會討論新票價案，台鐵近日再啟動票價試算作業，傳出區間車可漲4成，板橋到台北可從15元漲至21元，使用TPASS不受影響。不過台鐵表示，目前仍試算中，還未出爐。

現行持悠遊卡、一卡通、icash卡等電子票證搭乘台鐵，每次搭乘票價可享9折優惠，目前每日約近45萬人次使用電子票證乘車，台鐵估每年得自行吸收3億元折扣價差，台鐵自後天起將取消電子票證9折優惠，即便日前也已改推常客和定期電子票證優惠，折扣約56折到9折不等，但每年預估仍可減少1.9億元短收。

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票價已29年沒漲的台鐵，下一步也將檢討票價調整，預計9月中旬之前召開董事會討論，台鐵也已啟動票價試算作業，據了解，台鐵本周初步試算合理報酬率3%、4%、5%等三版本出爐，傳出若以可行性較高的3%合理報酬方案計算，基本費率可從每人每公里1.46元調漲至2.05元，平均漲幅40.4%，區間車最多可漲4成，自強號等對號列車費率公式將修改，採遞遠遞減精神，可縮小漲幅，調漲後票價較趨近現行票價。

若依此推算，以區間車板橋到台北為例，票價將可從15元漲至21元；基隆到台北可從41元漲至58元；桃園到台北可從42元漲至61元。

不過台鐵公司表示，相關票價方案還在試算中，尚未出爐，數字都還會調整，目前還沒有方案，且試算出爐後，也要討論多少幅度是政府補貼，多少幅度反映在票價調價，預計9月中旬之前召開董事會討論，屆時才會有明確方案。