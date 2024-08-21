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朝聖台北101點燈　日人一看文字感動快哭

台北101為奧運英雄點燈。（圖／翻攝台北101臉書）

▲台北101近日點燈感謝奧運選手，「台灣英雄，為國爭光。OUR HEROES！TEAM TAIWAN。謝謝你們，巴黎奧運，奮戰不懈，世界看見台灣。」（點圖可放大／翻攝台北101臉書）

記者陳俊宏／綜合報導

日本媒體人矢板明夫表示，一位來台灣旅遊的日本朋友告訴他，前幾天晚上在街頭，看到台北101大樓上「歡迎台灣奧運選手凱旋回國」的打字點，讓他感動差點流出眼淚。

矢板明夫在臉書指出，該朋友說，「日本雖然在巴黎奧運上得到了20枚金牌，但是多數人只關心自己喜歡的個別體育項目，沒有像台灣這樣團結，全國上下都凝聚在一起、為台灣的每一位選手加油。」這種感覺讓他覺得有一些羨慕。

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矢板明夫提到，這位朋友還說，在日本時他就聽說過台北101夜晚的打字點燈，特別是2年前，安倍晉三前首相遇刺之後，打出了「感謝安倍首相——台灣永遠的朋友」的文字，讓很多日本人感到十分溫暖和感動；這次來台灣，他專程跑到台北101朝聖。

矢板明夫說，他做記者在台灣跑了4年多新聞，也多次採訪台北101的打字點燈，他認為那不僅是一道點綴台北夜空的亮麗風景線，同時也是讓世界了解台灣的窗口。

▼台北101在奧運期間也點燈幫台灣選手加油。（圖／台北101提供）

▲101奧運點燈。（圖／101提供）

矢板明夫寫道，2022年夏天，美國眾議院議長裴洛西訪問台灣當天，台北101點燈表達歡迎，打出了「感謝民主摯友，共維世界秩序，美台友誼永固」等文字，顯示出了台灣不懼怕中國的文攻武嚇，堅定和自由民主陣營站在一起的決心。

矢板明夫表示，前兩天，他看到謝金河社長採訪台北101張學舜董事長的節目，才知道台北101在幾乎沒有陸客的情況下，去年營收達新台幣約57億元，年增26%，營收及獲利雙創新高，「我認為這是一個非常了不起的業績」。

矢板明夫說，中國的所謂經濟學家們常說，「如果沒有中國，台灣的經濟將難以維持正成長」；台灣的一些統派人士也附合這種說法，強調「和中國加強經濟交流的重要性」。

矢板明夫指出，「但是大家都知道，一旦和中國做生意，就會遭到各種各樣的霸凌、被矮化，還不一定能賺到錢。作為觀光客最喜歡去的景點，台北101的經驗告訴我們，即使沒有陸客，走國際化路線，依然能夠創造出良好的業績，值得很多台灣企業參考。」

▼台北101曾點燈哀悼安倍晉三，「敬悼安倍首相，台灣永遠的朋友，感謝安倍首相，對台灣支持與友誼。」（點圖可放大／資料照／台北101提供）

▲台北101點燈 。（圖／台北101提供）

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