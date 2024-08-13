　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲選舉假帳怒怪會計師　矢板明夫評他有「3缺」：不合格

▲▼ 政治評論員矢板明夫。（圖／《豈有此呂》）

▲ 政治評論員矢板明夫點出柯文哲有「3缺」。（圖／《豈有此呂》）

實習記者歐承翰／台北報導

民眾黨主席柯文哲深陷政治獻金申報不實風波，民眾黨稱是會計師端木正有17筆漏報、誤報的款項，總計1817萬餘元，卻擅自調節差額到時樂、尼奧、木可等公司。對此，媒體人矢板明夫今（13日）怒批，民眾黨的記者會，不僅帳目上一塌糊塗，還把責任全推給會計師，除了缺少「理念」外，在「責任感」和「洞察力」這兩點上也是不合格。

矢板明夫提到，昨天在台灣最熱議的政治話題是民眾黨的記者會，他全程觀看後，憶起30年前，在日本松下政經塾讀書時，他、學長和同窗們經常討論到深夜的話題「政治是什麼？」當時包括他在內，很多同學都有想從政的意願。但大家都知道參加選舉是一條非常辛苦的路。並指「為什麼我們還要從政呢？」、「如果我們當選了，能夠做什麼？」，他經過很長時間的討論、思考與沉澱，得出的結論是「有堅信的理念和具體的政策想要實現」，才應該是從政最重要的目的。

矢板明夫強調，一旦進入政治的世界，會有太多的誘惑，也會受到各種各樣的批評和挑戰，還有很多勾心鬥角和爾虞我詐，如果在內心裡沒有一直想要堅守的理念，非常容易迷失自我。

矢板明夫分享，曾多次採訪過民眾黨主席柯文哲。他認為，柯的頭腦清晰、表達能力強，是一個很有個人魅力的政治人物，但柯的訴求大多是對藍綠兩黨的批評，他一直沒有弄清楚柯的具體政治理念是什麼。後來，他看到前總統李登輝曾經對柯文哲的評價，「他說實在，思想有問題。我不要講他怎麼樣。他本身頭腦怪怪，搖擺不定，沒有為台灣想要做什麼。」覺得這真是一針見血。

矢板明夫質疑，民眾黨這幾年的主要訴求是「反貪腐、護台灣」，並主張國會應該有調查權，其目的是為了「查弊案」，也在去年和國民黨談藍白合時，提出民眾黨主要負責監督政府，但是，連自己的選舉帳目都沒有辦法釐清楚的團隊，有能力監督政府嗎？

矢板明夫說，德國社會學者馬克斯韋伯，曾在《以政治為志業》書中提到，從政者要具備三種關鍵特質，即「熱情、責任感、洞察力」。然而，看到民眾黨的記者會，不僅帳目上一塌糊塗，還把責任全部推給會計師的做法，除了缺少理念外，看來在「責任感」和「洞察力」這兩點上也是不合格的。

▼柯文哲陷政治獻金疑雲。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼柯文哲競選團隊於總統大選政治獻金申報說明。（圖／記者湯興漢攝）

ET快訊
女職員癲癇發作釀1死4傷　成大證實：轉出圖書館就一直衝
愛妻遭成大女職員撞死！　夫悲痛：很難過
被老闆炒魷魚！巴西男「開飛機撞工廠」　墜機畫面曝
秀泰二公子「33萬小三」當過《最大黨》舉牌女郎！IG被挖：目
LIVE／台南「頂加鐵棺材」燒5命！林郁婷90萬獎金重發　秀
獨／高雄某摩鐵揪出針孔！記憶卡可錄800分鐘　解密發現磁軌損
獨／郭泓志腳踩兩條船　《嗨！營業中》記者會被消失原因曝
一家5人葬火窟！13歲女兒「機上接噩耗」　急從杜拜返台
快訊／阿嬤哭癱！台南一家5死　最後通話曝
陸千億元級集團破產！　1.8萬員工失業

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

韓國瑜明召集協商人事同意權　綠盼找出共識避空轉

快訊／3架F-16V迎我國奧運英雄　同時22架次共機擾台

專案恢復林郁婷國光獎章榮譽　行政院：肯定其國際賽場優異表現

選舉假帳甩鍋會計師　李艷秋4點評柯文哲：阿北真的智商157？

柯文哲捲政治獻金風暴　卓榮泰：誠實面對選民才不會對自己造成傷害

名嘴臆測端木正不會自毀前程　陳智菡：我們也不會拿前途開玩笑

「會計師便宜行事」不合常理　她反問民眾黨：該怎麼相信你？

電價不漲了？　卓榮泰暗示「沒特別需要的話」：以民生安定為考量

柯文哲選舉假帳怒怪會計師　矢板明夫評他有「3缺」：不合格

指端木正多次認「會計師可合法調節」　陳智菡：民眾黨受害還被質疑

離爭議滿貫砲最近的人　申皓瑋還原：有點誇張

陳金鋒抗議滿貫砲被驅逐！ 聯盟證實「是誤判」祭懲處

是個狠人！把臭臭鍋變煎餃　網皺眉看製作過程：心好痛

成大女職員開車撞出校門　42歲媽下班接小孩當場亡

狗狗獨自在家狂啃行動電源　電池爆炸！2狗1貓驚險逃命

鄧紫棋粉絲：喜歡妳30幾年了　她問號「我出道才16年！」

李多慧自爆「我台灣有男朋友！」　芷霖：我男友有偷吃！..她沒有生氣了XD

台灣國理事長闖民眾黨記者會　鬧場抗議喊：柯文哲一家都賊

柯震東曝她情史？王淨：不可理喻芬！　陳柏霖.張榕容「看低畫質的人吵架」

趙露思首談「五官變化爭議」　直播認「努力換來的結果」

韓國瑜明召集協商人事同意權　綠盼找出共識避空轉

快訊／3架F-16V迎我國奧運英雄　同時22架次共機擾台

專案恢復林郁婷國光獎章榮譽　行政院：肯定其國際賽場優異表現

選舉假帳甩鍋會計師　李艷秋4點評柯文哲：阿北真的智商157？

柯文哲捲政治獻金風暴　卓榮泰：誠實面對選民才不會對自己造成傷害

名嘴臆測端木正不會自毀前程　陳智菡：我們也不會拿前途開玩笑

「會計師便宜行事」不合常理　她反問民眾黨：該怎麼相信你？

電價不漲了？　卓榮泰暗示「沒特別需要的話」：以民生安定為考量

柯文哲選舉假帳怒怪會計師　矢板明夫評他有「3缺」：不合格

指端木正多次認「會計師可合法調節」　陳智菡：民眾黨受害還被質疑

雲豹能源7月營收年減逾6成　盤中一度觸跌停

開業不到2年！赤鐵廣島燒八德店結束營業　全台剩民權店營業中

韓國瑜明召集協商人事同意權　綠盼找出共識避空轉

他許願LINE「變成誰已讀」　全場怕爆！內行曝3個APP有這功能

女職員開車癲癇發作釀1死4傷　成大證實：轉出圖書館就一直衝

雙圓燈+雙尾管！CFMoto春風「4缸黃牌重機」將導入台灣販售

62歲阿湯哥奧運「搏命空降」內幕曝光！　霸氣拒用替身：我要做整套

安雅泰勒喬伊剃平頭「對抗雷神」　《瘋狂麥斯》前傳在家就能看！

藥局遭竊586元藥品　警鎖定慣竊找嘸人...原來他早已入監

惠譽降級以色列信用評等！警告「戰爭持續至2025」：恐波及其他地區

政治熱門新聞

民眾黨將黃珊珊、李文宗移送中評會

快訊／柯文哲：直接叫律師告端木正

快訊／卓榮泰：恢復林郁婷拳擊世錦賽國光獎章、90萬獎金

李氏兄妹寄生柯文哲陣營　一圖看出複雜三角關係

影／F-16V升空伴飛施放熱焰彈畫面曝光　奧運英雄機上搶拍

藍議員：柯文哲已無緣2028　推測「獻金申報」真相是幕僚A走

1男自稱「前木可總經理」　他怒嗆造謠

「負責任地完全不知情」講幹話！　媒體人開酸李文宗

傳端木正1人查出帳　她3點澄清：別再說謊

民眾黨記者會有動作　律師「現在我信了」揭慣用SOP

「柯文哲人設徹底崩盤」 ！　沈富雄斷言：民眾黨毀了

會計師端木正「公親變事主」　查出漏報卻背黑鍋

林郁婷催生體育部！　首位部長熱門人選出線

漏網鏡頭／賴清德給奧運英雄驚喜彩蛋　林郁婷拿手機錄全程

更多熱門

相關新聞

陳智菡指端木正多次認「可合法調節」

陳智菡指端木正多次認「可合法調節」

民眾黨主席柯文哲政治獻金風波延燒，民眾黨12日表示是會計師端木正有17筆漏報、誤報的款項，總計1817萬餘元，卻擅自調節差額到時樂、尼奧、木可等公司；但端木正稱均依法令規定處理。時任競辦發言人陳智菡13日表示，端木正好幾次親口坦承「合法調節」，結果12日卻發了模糊新聞稿，讓受害的民眾黨還要被質疑，讓她感覺是「有人酒後開車肇事，肇逃還反咬是你碰瓷」。

「假帳風波」柯文哲認首次選總統沒經驗　他揭：申報程序跟選市長一樣

「假帳風波」柯文哲認首次選總統沒經驗　他揭：申報程序跟選市長一樣

端木正否認作假帳　黃國昌批卸責

端木正否認作假帳　黃國昌批卸責

快訊／柯文哲：直接叫律師告端木正

快訊／柯文哲：直接叫律師告端木正

傳端木正1人查出帳　她3點澄清：別再說謊

傳端木正1人查出帳　她3點澄清：別再說謊

關鍵字：

柯文哲政治獻金矢板明夫

讀者迴響

熱門新聞

「啦啦隊女神」籃籃單身人設破功　味全龍球員潛進香閨

史上首次　「1國家」奧運獎牌掛零！

法蒂瑪聖母像巡迴展出時「眨眼」　信眾拍到了

「七小福」元奎驚傳早已離世！　成龍發文意外洩他死訊

台南農機行大火5死！大女兒出國逃死劫

籃籃爆鬧翻樂天隊友！

民眾黨將黃珊珊、李文宗移送中評會

「台灣一片紫紅」雨最猛時段曝　粉專示警：要有心理準備

性別趴險成八仙塵爆翻版！家長抱孩逃竄氣炸

成大女職員開車撞出校門　42歲媽接小孩當場慘死

成大女職員傳「癲癇暴衝」撞7車　1死4傷名單曝光

女醫爆血陳屍醫院　男志工「先殺人後性侵」

秀泰集團二代婚外情　小模辣照曝光！33.5萬人追蹤

快訊／台南農機行火警　5人命喪火窟

快訊／台船接萬海12+4艘甲醇雙燃料船大單　總價最高640億台幣

更多

最夯影音

更多

離爭議滿貫砲最近的人　申皓瑋還原：有點誇張

陳金鋒抗議滿貫砲被驅逐！ 聯盟證實「是誤判」祭懲處

是個狠人！把臭臭鍋變煎餃　網皺眉看製作過程：心好痛

成大女職員開車撞出校門　42歲媽下班接小孩當場亡

狗狗獨自在家狂啃行動電源　電池爆炸！2狗1貓驚險逃命

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面