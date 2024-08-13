柯文哲選舉假帳怒怪會計師　矢板明夫評他有「3缺」：不合格

▲ 政治評論員矢板明夫點出柯文哲有「3缺」。（圖／《豈有此呂》）

實習記者歐承翰／台北報導

民眾黨主席柯文哲深陷政治獻金申報不實風波，民眾黨稱是會計師端木正有17筆漏報、誤報的款項，總計1817萬餘元，卻擅自調節差額到時樂、尼奧、木可等公司。對此，媒體人矢板明夫今（13日）怒批，民眾黨的記者會，不僅帳目上一塌糊塗，還把責任全推給會計師，除了缺少「理念」外，在「責任感」和「洞察力」這兩點上也是不合格。

矢板明夫提到，昨天在台灣最熱議的政治話題是民眾黨的記者會，他全程觀看後，憶起30年前，在日本松下政經塾讀書時，他、學長和同窗們經常討論到深夜的話題「政治是什麼？」當時包括他在內，很多同學都有想從政的意願。但大家都知道參加選舉是一條非常辛苦的路。並指「為什麼我們還要從政呢？」、「如果我們當選了，能夠做什麼？」，他經過很長時間的討論、思考與沉澱，得出的結論是「有堅信的理念和具體的政策想要實現」，才應該是從政最重要的目的。

矢板明夫強調，一旦進入政治的世界，會有太多的誘惑，也會受到各種各樣的批評和挑戰，還有很多勾心鬥角和爾虞我詐，如果在內心裡沒有一直想要堅守的理念，非常容易迷失自我。

矢板明夫分享，曾多次採訪過民眾黨主席柯文哲。他認為，柯的頭腦清晰、表達能力強，是一個很有個人魅力的政治人物，但柯的訴求大多是對藍綠兩黨的批評，他一直沒有弄清楚柯的具體政治理念是什麼。後來，他看到前總統李登輝曾經對柯文哲的評價，「他說實在，思想有問題。我不要講他怎麼樣。他本身頭腦怪怪，搖擺不定，沒有為台灣想要做什麼。」覺得這真是一針見血。

矢板明夫質疑，民眾黨這幾年的主要訴求是「反貪腐、護台灣」，並主張國會應該有調查權，其目的是為了「查弊案」，也在去年和國民黨談藍白合時，提出民眾黨主要負責監督政府，但是，連自己的選舉帳目都沒有辦法釐清楚的團隊，有能力監督政府嗎？

矢板明夫說，德國社會學者馬克斯韋伯，曾在《以政治為志業》書中提到，從政者要具備三種關鍵特質，即「熱情、責任感、洞察力」。然而，看到民眾黨的記者會，不僅帳目上一塌糊塗，還把責任全部推給會計師的做法，除了缺少理念外，看來在「責任感」和「洞察力」這兩點上也是不合格的。

▼柯文哲陷政治獻金疑雲。（圖／記者湯興漢攝）