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林郁婷用金牌戰勝歧視！　矢板明夫揭「特殊意義」：團結感動世界

▲▼林郁婷頒獎時落淚，深深吻了剛到手的金牌。（圖／路透）

▲林郁婷頒獎時落淚，深深吻了剛到手的金牌。（圖／路透）

記者郭運興／台北報導

「台灣拳后」林郁婷挺過性別風波，摘下金牌，中華代表團本屆奧運累計2金5銅，刷新我國史上次佳紀錄。對此，媒體人矢板明夫今（11日）表示，台灣兩枚金牌都有特殊意義，李洋和王齊麟戰勝來自中國和大會的跋扈、林郁婷戰勝來自四面八方的惡意、歧視。他認為，這次騷動，世界媒體輕信部分不實傳聞，台灣如何提高國際社會話語權，是重要課題，但這屆奧運眾多台灣選手，還是用勇敢團結了台灣，感動了世界。

矢板明夫於臉書表示，台灣女兒林郁婷在巴黎奧運女子拳擊57公斤級決賽，戰勝對手，為台灣獲得本屆奧運的第二枚金牌，而這屆奧運台灣兩枚金牌，都有著特殊意義。

矢板明夫表示，男子羽球雙打的李洋和王齊麟，戰勝的是來自中國和大會主辦方的跋扈。四强賽，一位女觀眾在看台上高舉「台灣加油」海報，被中國民眾搶走，之後，所有可以聯想到「台灣」的物品都被主辦方禁止帶入觀眾席。

矢板明夫認為，這一作法，很明顯是針對奧委會規定「禁止政治宣傳」的擴大解釋，對台灣相當不公平。但兩位選手仍在逆境、在滿場為對手加油、「五星紅旗」飄揚的情況，用實力戰勝來自中國的組合。

接著，矢板明夫說，第二枚金牌得主林郁婷，戰勝的則是來自四面八方的惡意、歧視和誹謗。而林郁婷跨性別者的傳聞，是假的，在上次世界拳擊錦標賽，有人稱「因染色體為XY而被取消出賽資格是因為是男性」，這種說法也可以說是虛假信息，世界拳擊協會的檢查程序存在，包括不公開檢查結果、不讓她申訴等公平性和合理性疑問。

矢板明夫指出，林郁婷從出生就是女性，13歲開始參加女子拳擊比賽，到上屆東京奧運會的參賽為止，她的參賽資格從沒有發生過任何問題。

矢板明夫再指，曾經和林郁婷有過對戰經驗的日本選手入江聖奈表示，「林選手確實很強，但不能說她特殊。林選手的強大，來自於她的『驚人的訓練量』等方面」，如果單純比出拳的力量，入江也指出「不管是日本國內或外國都有比她力量更大的選手」。

矢板明夫認為，台灣的官方和民間，自始至終都在全力支持林郁婷。但令人遺憾的是，在這次騷動中，全世界有很多媒體都輕信一部分不實傳聞，沒有傾聽台灣方面解釋、寫出很多不公正不客觀報導。

最後，矢板明夫強調，因此，台灣今後如何提高在國際社會的話語權，是一個重要課題。但在這屆奧運賽場上，李洋、王齊麟、林郁婷等眾多的選手，用沈著、冷靜、勇敢、溫柔，團結了台灣，更感動了世界。

▼ 巴黎奧運羽球男雙金牌李洋,王齊麟 。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ 巴黎奧運戴資穎,麟洋配返國-李洋,王齊麟 。（圖／記者黃克翔攝）

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