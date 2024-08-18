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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

長榮桂冠被抵制　矢板明夫：日飯店「沒中國人住」反創業績新高

記者張靖榕／綜合報導

巴黎長榮桂冠酒店拒掛五星旗，中國網紅氣炸風波延燒，遭遇中國方面抵制；然而「危機就是轉機」，日本媒體人矢板明夫表示，日本東京APA酒店曾經也被中國人抵制，沒想到靠著「沒有中國人入住」成為吸客新賣點，反而創下業績新高。

矢板明夫17日在臉書專頁「矢板明夫俱樂部」發文，指出風波發生後，中國攜程、美團等旅遊平台紛紛將長榮桂冠酒店下架。該名中國網紅「張教官」卻爆料自己，發布的相關影片，其實早就經過中國共產黨統戰部的外圍組織「法國統促會」事先審核過。

▲中國博主跳針要求長榮酒店要掛五星旗。（圖／翻攝自微博／張教官的有趣人生）

▲中國博主跳針要求長榮酒店要掛五星旗。（圖／翻攝自微博／張教官的有趣人生）

矢板明夫指出由此來看，組織和策畫挑起本次風波的，其實就是中國當局，網紅拍片引發網路熱議話題，是中國政府打壓台灣的認知作戰的一環。

矢板明夫更進一步表示，中國藉巴黎奧運打壓台灣，那些在奧運賽場上搶奪台灣觀眾海報、旗幟的中國人，以及指點大會工作人員沒收台灣人的旗幟、加油物品等的「中國觀眾」，很可能都是被安排的。

被中國人抵制不代表業績將一落千丈，矢板明夫舉日本東京APA酒店的案例，2017年1月時，中國遊客在該酒店房間內發現老闆寫下的關於日本近代史的書，並質疑南京大屠殺實際的死亡數字，之後引發中國官方與民間的直接抵制；然而酒店生意「不跌反漲」，反而「沒有中國人入住」成為賣點，甚至連續2個月創下業績新高，也因為該事件讓許多消費者記得了這家酒店，「說不定長榮桂冠也會藉由這件事情，成為世界知名的酒店。加油！」

矢板明夫指出，中國有計畫、有組織地矮化台灣，「我認為台灣政府也應該積極應對，對被打壓的台灣企業及個人，提供強有力的支援，成為大家的後盾。」

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