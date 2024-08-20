喊「居住正義」卻為兒看上億豪宅　財經網美：最傷害小草的事件

▲財經網美胡采蘋指柯家看豪宅傷害了「小草」。（圖／翻攝自Facebook／Emmy追劇時間）

實習記者歐承翰／台北報導

民眾黨主席柯文哲近期風波不斷，今（20日）再被爆出夫人陳佩琪上個月至立法院附近看一戶要錢1.2億的房屋，對此，財經網美胡采蘋怒批，民眾黨以「居住公平」為核心訴求，柯家卻吸著無產青年的血，為自己的孩子買豪宅，「絕對是最傷害小草的事件」。

胡采蘋於臉書「Emmy追劇時間」發文指出，為子看屋、意欲添購1.2億豪宅，絕對是到目前為止，「最傷害小草的事件」，白營以居住公平、世代正義為核心訴求，將藍綠打為世代階級不平等的舊勢力根源，許多小草是真心信仰阿北能與舊勢力抗衡。

胡采蘋強調，然而這樣的柯文哲，自己家在養地做停車場，孩子都各買房子了，還要看豪宅，其實本身就是小草心目中的舊勢力既得利益階級。

胡采蘋認為，現在是一個三代富裕的社會結構，房價、薪資、財富階級，大部份的世代剝削是很長時期累積出來的問題，「柯文哲即使做了台北市長，也沒把台北市房價降下來，你也買不起台北市，這個問題並沒有那麼容易」。

胡采蘋大酸柯文哲，向青年世代兜售這樣的政治仇恨，吸著無產青年世代的血與選票，卻為自己的孩子買豪宅，再敲鑼打鼓說要把國家還給你，把正義還給你，這種事情她覺得那些「舊勢力」還真的做不出來。