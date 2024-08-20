傳監院4月查支出差額2000萬　黃珊珊秀時間序澄清！痛批惡意扭曲

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲政治獻金風暴越演越烈，有週刊報導，監院4月查出柯政治獻金收支不符約2000萬元，包括柯文哲、時任競選總幹事黃珊珊等人都知情，民眾黨喬帳不成才演變成假帳弊案。對此，黃珊珊20日澄清，監院當時回覆資料不完整，主要說的是「收入」，監院未說「支出差額2000萬」，且都是會計部門處理，自己與柯文哲並不知情，痛批《鏡週刊》惡意扭曲、捏造事實。

▲黃珊珊召開柯文哲總統大選政治獻金查帳進度記者會。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

黃珊珊、時任競總發言人陳智菡20日下午2時召開「柯文哲總統大選政治獻金查帳進度記者會」。針對謠言澄清部分，黃珊珊表示，「今天必須要嚴正提出抗議，《鏡週刊》在今天報導裡面扭曲事實、不實指控，而且最重要的是錯誤百出。」

黃珊珊提及，《鏡週刊》報導稱監院退件4個月，民眾黨喬帳喬不攏，所以才會釀弊，且還說她與柯文哲早已知道監院退回，並有2000萬元差額等，「這件事情並非事實。」

黃珊珊指出，監察院今天已經回覆稱，當時4月7日第一次申報上去當天並非上班日，監院4月8日收件發現有資料未完整，所以上午8時多系統就將相關部分退回、要求補正，回來的資料只有5個字「資料不完整」。

黃珊珊也透過PPT秀出時間序，談及監院4月8日告知資料不完整時，裡面並沒有一句話說「支出差額2000萬」，且4月8日回來後，財務部門進一步向監察院詢問，承辦人員回覆「登入監察院收入金額高於富邦帳戶金額378萬8428元」，所以請財務部門要去查明補正，而財務部門則請會計師逐筆檢查收入，看看有沒有漏登，進而出現有差額的狀況，「4月8日都在討論收入，從來沒討論過支出，會計師一直因為申報的問題，到7月3日都還在補正。」

黃珊珊說，由於申報資料不完整，所以監院開放民眾黨可以補正到7月中旬，4月到7月之前都有編輯跟補正紀錄，連異動的人員都有系統記錄顯示誰去異動，因此可看出6月29日由會計師端木正在尼奧公司虛報216萬4311元，以及5月29日端木正的陳姓助理登打500萬元在時樂公司上，「很清楚知道是誰key的，這部分紀錄非常完整」。

隨後，黃珊珊也公布競總會計與端木正之間的LINE對話，包括提醒端木正有誤登、漏登，請端木正趕快更正，以及稱「監察院系統目前登入收入總額，與實際收入總額差異為378萬8428元，也就是說監察院系統收入多登打378萬8428元，這部分要麻煩確認是否應援收入時有重覆登打的狀况」等。

黃珊珊強調，當時這段期間都在討論「收入」登打，監察院與柯競辦的訊息都是針對「收入」，《鏡週刊》將退回資料故意扭曲、捏造稱監院已退回並告知支出差額2000多萬元，「這一點完全是假訊息。」而且通報是由財務部門處理，沒有回報給她與柯文哲，「今天這個訊息就是不實報導，而且是惡意扭曲、捏造事實，這報導我們保留法律追訴權。」

黃珊珊重申，這就是監察院在過程中有提醒「需要補正資料不完整」，並沒有監察院發現差額虛報狀況，並要求柯競總改正，「再說一次，《鏡週刊》捏造事實，不實報導。」