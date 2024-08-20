端木正與助理灌帳給時樂、尼奧紀錄曝光　黃珊珊：很清楚是誰key的

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲政治獻金風暴，起因為時樂、尼奧公司發現監院登錄3筆款項並不存在，民眾黨指控會計師端木正漏登、誤登並擅自調節，使柯下令重新查帳，由時任競選總幹事黃珊珊自19日起每天宣布進度。黃珊珊20日秀出2張照片，曝光登打「不存在的916萬4311元」人士，其中2筆就是端木正跟陳姓助理；至於第3筆由誰登打，仍待民眾黨說明。

▲黃珊珊。（圖／記者屠惠剛攝）

黃珊珊、時任競總發言人陳智菡20日下午2時召開「柯文哲總統大選政治獻金查帳進度記者會」，其中就謠言澄清部分，黃珊珊對《鏡週刊》20日報導指稱監院4月查出帳目兜不攏退件一事，提出嚴正抗議，並批評對方扭曲事實、不實指控。

而黃珊珊在澄清的過程中，也放上了2張照片，是由端木正在6月29日異動一筆名為「宣傳支出」的216萬4311元支出，收支對象則是「尼奧創意行銷有限公司」，另一筆則是由端木正的陳姓助理在5月29日登打一筆500萬元支出，收支對象為「時樂股份有限公司」。

黃珊珊表示，監院4月8日告知資料不完整時，裡面並沒有一句話說「支出差額2000萬」，且財務部門進一步向監察院詢問，承辦人員回覆「登入監察院收入金額高於富邦帳戶金額378萬8428元」，所以請財務部門要去查明補正，而財務則請會計師逐筆檢查收入，看看有沒有漏登，進而出現有差額的狀況，「4月8日都在討論收入，從來沒討論過支出，會計師一直因為申報的問題，到7月3日都還在補正。」

黃珊珊說，由於申報資料不完整，所以監院開放民眾黨可以補正到7月中旬，4月到7月之前都有編輯跟補正紀錄，連異動的人員都有系統記錄顯示誰去異動，因此可看出6月29日由會計師端木正在尼奧公司虛報216萬4311元，以及5月29日端木正的陳姓助理登打500萬元在時樂公司上，「很清楚知道是誰key的，這部分紀錄非常完整」。

柯文哲政治獻金風暴各種支線不斷，除了木可公司外，讓整個案情大爆發的開端在於尼奧、時樂公司。「時樂股份有限公司」、「尼奧創意行銷有限公司」被申報的3筆「宣傳支出」費用，分別是2023年12月20日有500萬給時樂、216萬4311元給尼奧，以及1月15日有200萬元給尼奧，加起來共916萬4311元，該公司發聲明聲稱，帳目上這3筆款項並不存在，公司也沒開過發票。