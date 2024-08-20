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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

曝「京華城案」最新調查進度　許淑華轟：柯文哲、黃珊珊別想卸責

▲▼黃珊珊、柯文哲車隊掃街。（圖／記者李毓康攝）

▲左起黃珊珊、柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席、前台北市長柯文哲不僅深陷「政治獻金風波」，還被京華城等3大案纏身。對此，民進黨台北市議員許淑華今（20日）透露，京華城案調查小組的最新進度，柯文哲、黃珊珊出席神祕會議，緊接著威京集團陳情，時間點相近，後來2021陸續開會三次，審理就像失速列車一樣，開始朝財團意見辦理，多位建築專家，還遭「不再續聘」等藉口，將意見排除，最後拍板放寬容積獎勵標準，給予史上最高的容積率。

許淑華於臉書表示，柯文哲疑似圖利京華城上百億，不禁讓人懷疑，任內八年僅有一件京華城案嗎？這件事比假帳案還更嚴重，柯文哲、黃珊珊全都別想裝傻！

許淑華表示，相信大家都在追「詐騙集團民眾黨親自教學詐騙方法」，這部荒謬的連續劇！今天黃珊珊召開「自己查帳自己」記者會、陳佩琪轉移焦點的發文，民眾黨上上下下各種荒謬、脫序言論，挑戰台灣人道德價值底線行為，讓大家看得瞠目結舌。

針對「京華城案」，許淑華說，自己身為京華城案調查小組成員，還是要負責任的請大家「轉台」，說明京華城圖利案最新進度，先講結論，黃珊珊在京華城案絕非局外人。

許淑華指出，2020年3月10日，柯文哲、黃珊珊一起出席神祕會議，緊接2月「威京集團陳情」，這個時間點非常近，這似乎證實了市府站在財團的立場。後來2021年4月與8月陸續開會共三次，從紀錄來看，黃珊珊皆有出席。

許淑華再指，這場神祕會議後，京華城案的審理就像失速列車一樣，突然開始朝財團意見的方向辦理，而柯文哲每一個會後裁示，都成為全案的關鍵。

許淑華透露，根據檢調調查，時任都審會委員包括交大退休副教授黃台生、親民黨主席宋楚瑜的千金宋鎮邁等，多位專業的建築專家，都在會議上強力反對京華城案。然而柯文哲以「不再續聘」等花式藉口，將專業意見排除，於2021年9月9日拍板放寬容積獎勵標準，給予史上最高的容積率。

許淑華質疑，柯文哲一路護航京華城闖關行政程序，更在2022年07月22日核准容積獎勵20%，正好在黃珊珊11月26日選市長前夕，不覺得太巧了嗎？

許淑華認為，現在柯文哲深陷各種風波，知道自身難保，直接欽定黃珊珊為接班人，試圖幫她創造清廉、亡羊補牢的形象，但依照自己的分析來看，黃珊珊也是京華城案的關鍵人物，一方面假裝誠懇道歉，同時卻堅持不辭立委，完全透露出貪婪的真面目。

最後，許淑華強調，呼籲檢調單位，應該調查威京集團與旗下子公司，另外，對柯市府任內大型公共工程全面徹查，別讓辛苦的基層公務員莫名承擔汙名，更別讓柯文哲、黃珊珊推卸責任、讓詐騙集團繼續猖獗。

▼台北市議員許淑華。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市議員許淑華。（圖／記者林敬旻攝）

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