環保從公部門做起！花蓮強化綠色辦公室　5大指標落實生活習慣

▲花蓮縣政府暨所屬機關綠色辦公評比年中不定期實地訪查。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府為進一步落實淨零排放與環境永續的目標，於8月15日及16日舉行了113年度「花蓮縣政府暨所屬機關綠色辦公評比」年中不定期實地訪查。由花蓮縣環境保護局主辦，針對縣府各局處及所屬機關的綠色辦公措施進行綜合評比，旨在鼓勵公部門率先垂範，推廣環保理念至全縣各界。

▲▼實地查訪透過隨機走訪各局處，評估其日常辦公環境中的環保措施執行情況。

縣長徐榛蔚表示，綠色辦公不僅是政策宣導，更是一項需要全體公務人員共同實踐的行動。為此，花蓮縣根據環境部政策，制定了一系列具體的「綠色辦公」措施，包括節約用電、減少紙張使用、多利用視訊會議、優先採購環保產品、參與環保活動，以及加強對員工的環境教育宣導等。希望透過政府機關的帶頭示範，能夠引領全縣各級機關、學校、企業及社會團體共同響應，打造更具環保意識的工作環境，推動全民綠生活。

評比的重點包括「節省資源」、「源頭減量及資源回收」、「綠色採購」、「環境綠美化」及「宣導倡議」五大環保指標。實地查訪將通過隨機走訪各局處，評估其日常辦公環境中的環保措施執行情況。環保局表示，這些評比不僅僅是對公部門現行環保作為的考核，更是為了促使各單位在日常工作中持續強化環保行為，並將這些行為內化成為工作和生活中的習慣。

徐榛蔚強調，花蓮縣政府將持續推動各項環保政策，期在2050年前實現淨零排放目標。公部門是推動環保行動的先鋒，希望通過這次的實地查訪，能夠鞭策各單位再接再厲，在下半年度的綠色辦公評比中展現更佳表現，為花蓮打造一個更加永續、低碳的未來。