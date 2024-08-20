曝李孟諺出事恐藏「2隱憂」　謝龍介酸賴清德：管不住下面的下面

▲前交通部長李孟諺。（圖／記者李姿慧攝）

記者郭運興／台北報導

交通部長李孟諺因爆出10年「婚外情」致迅速致歉，請辭獲准。對此，國民黨立委謝龍介今（20日）表示，台南幫崩壞、賴神話破滅？總統賴清德的嫡系、台南時期的左右手，雙雙折損，更出現「2個隱憂」，第一「台南幫接連出事，剩下人馬成不定時炸彈」、「交通部長沒拿捏好，恐讓派系鬥得更兇」。他認為最難堪的，是賴管不住「下面的下面」，當初的牛皮吹大了，現在好歹給個說法。

謝龍介於臉書表示，交通部長李孟諺被爆出有婚外情，小三來自大陸，床照也曝光，火速就請辭獲准，如果再加上接受性招待，而被起訴的前行政院發言人陳宗彥，賴清德總統的嫡系、在台南市長時期的左右手，已經雙雙折損。

謝龍介表示，正所謂「外行看熱鬧，內行看門道」，這當然是衝著賴總統而來，「斷你的臂膀，削你的威風」，要不是黨內派系反撲，更嚴重的，就是對岸滲透。

謝龍介指出「2個隱憂」，第一，賴總統現在難了，原本就沒什麼人馬，台南幫又接連出事，還未出事的能用嗎？會不會也綁著不定時炸彈？

第二，謝龍介說，現在交通部長懸缺了，又要重新思考派系平衡，交通部每年掌管數千億元預算，各種建設、各種補助，都是兵家必爭之地，一個不小心沒拿捏好，派系鬥得更兇。

謝龍介認為，還有最難堪的，還是賴總統本人苦心經營的清高形象，結果完全管不住「下面的下面」，領導力難免被質疑，早先台南市正副議長賄選案，加上光電黑金，賴總統還曾說台南市各公職人員「屁股有幾根毛」他都知道。

最後，謝龍介強調，當初的牛皮吹大了，現在要怎麼面對社會大眾，賴總統好歹，給個說法。

▼謝龍介批評民進黨台南幫接連出包，賴清德情何以堪。（圖／翻攝自Facebook／謝龍介）