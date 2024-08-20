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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

2026高雄市長「綠5搶1」參選大爆炸　陳其邁贊成提早初選

▲▼民進黨2026高雄市長可能人選，許銘春、林岱樺、邱議瑩、許智傑、賴瑞隆。（合成圖／ETtoday資料照）

▲民進黨2026高雄市長可能人選，許銘春、林岱樺、邱議瑩、許智傑、賴瑞隆。（合成圖／ETtoday資料照）

記者賴文萱／高雄報導

前勞動部長許銘春今（20日）表態參選下屆高雄市長，再加上先前已宣布參選的民進黨立委許智傑、邱議瑩、林岱樺、賴瑞隆等人，進入「5搶1」局面。許智傑指出，「初選提前」可以有更多時間凝聚更多力量，希望黨中央可以研議，高雄市長陳其邁也對此表示認同，畢竟是黨內的競爭，稍微比劃一下就好，還是由市民來做決定。

2026高雄市長競爭開打，目前國民黨已「定於一尊」由經營已久的不分區立委柯志恩出戰，民進黨部分則是「群雄並起」，除今日宣布投入選戰的許銘春，再加上先前已宣布參選的民進黨立委許智傑、邱議瑩、林岱樺、賴瑞隆等人，光是綠營就已進入「5搶1」局面。

針對有聲音希望「高雄市長初選提前」，許智傑認同表示，初選提前可以有更多時間凝聚更多力量，他個人相當贊成，也希望黨中央可以研議。對此，陳其邁今日受訪時也表態贊成，他說畢竟是黨內的競爭，稍微比劃一下就好，還是由市民來做決定，5位其實都很優秀，不管是在基層服務或者國會表現，以及部長任內的表現都深獲肯定。

▲▼天后江蕙回歸有望！陳其邁證實透過管道力邀「高雄復出開唱」。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲2026高雄市長綠初選5搶1，陳其邁贊成提早初選。（圖／記者賴文萱翻攝）

對於黨內競爭大爆炸，陳其邁說，民主就是熱鬧一點，他的工作就是在初選前當糾察隊，強調「贏得初選要贏得風度」，大家都在看，民進黨的支持者也很注重這個，誰如果沒風度，就不會贏得民進黨支持者的好感；初選過後，他就負責輔選，希望推出的候選人可以延續綠色執政，尤其高雄在轉型的關鍵，希望帶領高雄繼續成長，所以他是「桶箍」。

至於目前參戰的5位人選看好誰？陳其邁說，他不太會看，大家實力都不錯，在競爭過程也不會口出惡言，很有風度，繼續維持下去很好，不僅要獲得民進黨員的支持，也要獲得市民的支持。

不過，目前也傳出前屏東縣長、現總統府秘書長潘孟安有可能也要參戰，倘若真的參選，打出「總統牌」，將成為另一潛在有力人選。對此，陳其邁說他不知道，反正全部都可以參選，只有他不能參選，不過民主不要怕競爭，就是選賢與能。

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