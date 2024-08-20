相約迺「熱蘭遮市集」　2024台灣文博會台南安平古堡首次夜間開放

▲熱蘭遮市集將於8月23-25日下午4時至晚間8時，在安平古堡園區內熱蘭遮博物館前廣場全新開張。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

大受好評的「熱蘭遮市集」又來囉！想要跟古人一樣用古錢幣交易嗎？想知道各路好手匯聚一堂會迸出什麼樣的火花嗎？熱蘭遮市集將於8月23-25日下午4時至晚間8時，在安平古堡園區內熱蘭遮博物館前廣場全新開張！

此次安平古堡也將搭配熱蘭遮市集在晚上開市，首度開放夜間參觀，古堡在市集燈火與絕美光環境的搭配下，將帶給旅客全新古蹟漫遊體驗。

台南市文化局介紹，2024「熱蘭遮市集」共邀集約30個攤位，各攤攤主將穿上不同族群的古代服裝粉墨登場；逛市集的民眾在進入前，也必須先兌換古貨幣（造型代幣），才能走入市集大門「時空傳送門」。此次也安排阿伯樂戲工場，以半開放式的實驗性演出，與攤販和現場逛市集的旅客互動，帶民眾穿越到數百年前的安平，感受17世紀大航海時代的精彩氛圍與歷史趣味。

熱蘭遮市集開市23日晚間，將邀請金曲歌王謝銘祐登場演出，同時也規劃一系列親子實作體驗，有畫糖、版畫印刷等體驗，或以傳統剪布文化縫製精緻小荷包體驗，還能製作熱蘭遮市集獨有的糖葫蘆。此外在此大型歷史現場，也將舉辦「小小考古隊」，帶著大小朋友在夜色下探究古蹟區的各項遺址；園區內的熱蘭遮博物館亦會同步夜間開放。全方位的沉浸式歷史體驗，將帶個每位來訪旅客難忘的台南經驗。詳細資訊歡迎至2024台灣文博會在台南官網(https://tainan400.tainan.gov.tw/expotainanniau/index.php)、台南市政府文化局官網(https://culture.tainan.gov.tw) 或持續關注「藝遊台南」臉書粉絲專頁。