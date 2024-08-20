公布台南市長民調「陳亭妃勝出」遭圍剿　蔡育輝諷民進黨只會自嗨

▲台南市議員蔡育輝質疑民進黨為了支持林俊憲選市長，民調一面倒向林，還要做排藍的民調。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

國民黨籍台南市議員蔡育輝公布市長對比民調，遭民進黨批評是假民調，他20日指出，從馬英九選總統開始，就持續長期針對各級民代和總統選舉做民調，目的就是知己知彼，民進黨為了支持林俊憲選市長，民調一面倒向林俊憲，他質疑「民進黨中央執政，為何還要做這種自嗨，甚至排藍的民調」？

蔡育輝說，他委請成功大學做出公正客觀的對比和互比民調，陳亭妃不論在溪南、溪北和府城都勝出，連性別和年齡也都贏過林俊憲，民進黨看到這份公正客觀的民調，居然不思檢討，竟誣指假民調、攻擊他干涉選舉，還說民調要排藍，好像蔡育輝一個人就能決定誰會當選台南市長，真讓他走路都有風！

蔡育輝表示，民調只是一份選舉工具，他從馬英九選總統開始就開始做民調，自此不管是總統選舉、立委選舉、議員選舉他都做民調，長期以來他都利用進行民調，來了解台南市各區及自己的選區，選情變化及民意依歸，2016年他也做黃偉哲和陳亭妃的對比民調，所以這次公布陳亭妃、林俊憲、謝龍介的對比民調，絕不是特別護航陳亭妃。

蔡育輝說，會選這個時間點公布台南市長檯面上三位藍綠參選人對比民調，只因是賴惠員立委主張，民進黨在台南市長民調上應採排藍民調，但台灣是民主國家，民進黨也自詡是個民主政黨，看看全世界潮流，有哪一個政黨的選舉民調會排除競爭者或對手，林俊憲想選台南市長，已獲得賴清德總統所有資源，中央各級資源和跟市府做生意的資源都加持在林俊憲身上，台南市37區大小街道都可以看到林俊憲巨型的看板，連民調都要排藍幫林俊憲，府城鄉親根本看不下去。

蔡育輝不滿的指出，陳亭妃在台南市的支持度到底為何？各界都好奇，他委請成功大學統計系針對陳亭妃、林俊憲，以及陳亭妃、謝龍介，進行對比式和互比式的民調，表態率高達67.5％，民調顯示不論溪南、溪北、府城，也不分男女，更不管是從20歲的年輕人到60多歲的中壯老人，陳亭妃都勝出，成大做的民調公正客觀，禁得起考驗，民進黨不要一看到事實真相就抓狂說是假民調，這只是一份選前1年7個月前做的民調，也是他長期所做的民調之一，絕非民進黨口中的干預民進黨選舉。

蔡育輝質疑，民進黨為何會怕到高喊民調要排藍？是否民進黨從中央到地方都知道，陳亭妃的支持率就是贏過林俊憲，目前民進黨一面倒向林俊憲的民調，根本禁不起檢驗？