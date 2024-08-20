李孟諺小三住高級社區…是張綱維「建案代表作」　今3警衛值班鎮守

▲李孟諺遭爆婚外情後隨即火速請辭。（圖／記者李姿慧攝）

記者黃彥傑、莊智勝／台北報導

交通部長李孟諺上任僅短短92天，隨即遭爆料與另名陸籍女子發展長達10年的婚外情，畸戀曝光後，李孟諺火速致歉、並請辭獲准；而該名陸籍女子備受外界關注，據掌握，該女住在永和一處高級社區，且該社區還是前遠航董事長張綱維旗下建案。今(20日)《ETtoday新聞雲》記者走訪社區，發現社區物業似乎早已知悉新聞影響，1樓大廳配3名警衛值班因應，氣氛十分肅靜。

據爆料指出，李孟諺與一名現年49歲的陸籍女子發展婚外情長達10年，該女在10多年前以陸配身分嫁來台灣，由於保養得宜，看起來相當年輕朝氣，全然不知竟還育有一個27歲的女兒。而早在李孟諺執掌台南市水利局時，就已經與該女擦出火花，2人還留下許多甜蜜合照；但爆料者指出，李孟諺榮升要職後，這段感情開始生變，李態度轉趨冷落，最後還始亂終棄，與該女分手。

爆料曝光後，李孟諺火速發布聲明道歉，表示針對其個人過去行為造成太太與家人的莫大困擾，以及導致社會大眾觀感不佳，由衷表達最深歉意，並同時向賴清德總統及卓榮泰院長口頭請辭，上任僅短短92天，成為74年來最短命的交通部長。

▲李孟諺與該名陸籍女子發展婚外情長達10年，最後始亂終棄。（圖／翻攝自PTT）

據悉，該女目前居住在永和一處高級社區，根據「樂居」資料，該社區屋齡14年，近一年成交均價落在約50萬元一坪，依房型不同，總價約1800萬至4300萬不等，且該社區還是前遠航董事長張綱維旗下建案，是張綱維的房地產代表作之一。

《ETtoday新聞雲》記者今循線走訪該社區，意外發現社區物業似乎早已知悉細節、知道會有媒體找上門，因此提前配了3名警衛值班因應，記者一踏進大門，警衛見到陌生臉孔隨即攔人，並開口詢問「你要找誰？訪客要登記！」當記者表明來意並追問該名陸籍女子是否住在這後，警衛則直接閉口不談，拒絕回應。