　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

李孟諺小三住高級社區…是張綱維「建案代表作」　今3警衛值班鎮守

▲▼交通部長李孟諺。（圖／記者李姿慧攝）

▲李孟諺遭爆婚外情後隨即火速請辭。（圖／記者李姿慧攝）

記者黃彥傑、莊智勝／台北報導

交通部長李孟諺上任僅短短92天，隨即遭爆料與另名陸籍女子發展長達10年的婚外情，畸戀曝光後，李孟諺火速致歉、並請辭獲准；而該名陸籍女子備受外界關注，據掌握，該女住在永和一處高級社區，且該社區還是前遠航董事長張綱維旗下建案。今(20日)《ETtoday新聞雲》記者走訪社區，發現社區物業似乎早已知悉新聞影響，1樓大廳配3名警衛值班因應，氣氛十分肅靜。

據爆料指出，李孟諺與一名現年49歲的陸籍女子發展婚外情長達10年，該女在10多年前以陸配身分嫁來台灣，由於保養得宜，看起來相當年輕朝氣，全然不知竟還育有一個27歲的女兒。而早在李孟諺執掌台南市水利局時，就已經與該女擦出火花，2人還留下許多甜蜜合照；但爆料者指出，李孟諺榮升要職後，這段感情開始生變，李態度轉趨冷落，最後還始亂終棄，與該女分手。

爆料曝光後，李孟諺火速發布聲明道歉，表示針對其個人過去行為造成太太與家人的莫大困擾，以及導致社會大眾觀感不佳，由衷表達最深歉意，並同時向賴清德總統及卓榮泰院長口頭請辭，上任僅短短92天，成為74年來最短命的交通部長。

▲▼李孟諺小三陸配身分曝光！　住3千萬豪宅是遠航張綱維蓋的。（圖／翻攝自批踢踢）

▲李孟諺與該名陸籍女子發展婚外情長達10年，最後始亂終棄。（圖／翻攝自PTT）

據悉，該女目前居住在永和一處高級社區，根據「樂居」資料，該社區屋齡14年，近一年成交均價落在約50萬元一坪，依房型不同，總價約1800萬至4300萬不等，且該社區還是前遠航董事長張綱維旗下建案，是張綱維的房地產代表作之一。

《ETtoday新聞雲》記者今循線走訪該社區，意外發現社區物業似乎早已知悉細節、知道會有媒體找上門，因此提前配了3名警衛值班因應，記者一踏進大門，警衛見到陌生臉孔隨即攔人，並開口詢問「你要找誰？訪客要登記！」當記者表明來意並追問該名陸籍女子是否住在這後，警衛則直接閉口不談，拒絕回應。

ET快訊
砸毀忠孝橋！肇事男竟才還在實習　首載鋼樑就出事

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

北部25歲女師宿舍出手3天！國中生全身「草莓吻痕」媽氣炸

砸毀忠孝橋！肇事男才到職1個多月仍在實習　首載鋼樑就超載闖禍

快訊／男「摸黑躺國道」狂抬頭　駕駛急閃避、警車抵達已落跑

快訊／砸爛忠孝橋亂雙北交通　聯結車駕駛訊後限制住居

快訊／竹縣新豐鄉「萊爾富大火」！火舌噴出全面燃燒　消防急搶救

忠孝橋叫賣哥找到了！　他曝「1原因」賣起早餐還分享給這些人

減重名醫「逆轉療法」被控詐欺　劉乂鳴判刑4年10月將入監

西門町洛陽停車場旁驚見男屍　7樓墜落當場死亡...家屬淚奔認屍

快訊／鋼樑砸爛忠孝橋釀雙北交通打結　司機上銬移送新北檢

逆轉！嘉義縣議員陳文忠被控賄選　一審判當選無效二審勝訴定讞

邊荷律濕身跳爆紅三振舞　涼水季拿水桶互潑玩超瘋

熱血男狂練Curry一段式投籃　投2萬球「0基礎→精準三分」

南志炫「爸爸公司舉牌控外遇」害失業　小三威脅3億..張娜拉出手：做錯事的是她！

哈士奇喝奶太大聲吵醒同伴　6汪湧上搶食害媽無法睡QQ

卡忠孝橋！老闆直接賣早餐　上班族買100元喊：值得啦

聯結車撞破忠孝橋護欄　驚悚土石狂洩瞬間曝光！

超級藍月2024首亮相　NASA：距地球最近位置

超載10公噸！鋼樑砸毀忠孝橋　聯結車駕駛公共危險上銬移送

設計師用餐遇刺青伯要求理髮　被請飲料當回禮驚訝：反差萌

【明知故問】 扮成 #死恃 去看電影 店員問：請問要看什麼電影？XD

北部25歲女師宿舍出手3天！國中生全身「草莓吻痕」媽氣炸

砸毀忠孝橋！肇事男才到職1個多月仍在實習　首載鋼樑就超載闖禍

快訊／男「摸黑躺國道」狂抬頭　駕駛急閃避、警車抵達已落跑

快訊／砸爛忠孝橋亂雙北交通　聯結車駕駛訊後限制住居

快訊／竹縣新豐鄉「萊爾富大火」！火舌噴出全面燃燒　消防急搶救

忠孝橋叫賣哥找到了！　他曝「1原因」賣起早餐還分享給這些人

減重名醫「逆轉療法」被控詐欺　劉乂鳴判刑4年10月將入監

西門町洛陽停車場旁驚見男屍　7樓墜落當場死亡...家屬淚奔認屍

快訊／鋼樑砸爛忠孝橋釀雙北交通打結　司機上銬移送新北檢

逆轉！嘉義縣議員陳文忠被控賄選　一審判當選無效二審勝訴定讞

環亞大樓都更案　富邦人壽估可分配近1038億

卡地亞「整隻小鱷魚」繞頸好可愛！4億元項鍊有29種戴法　楊謹華、劉冠廷秀頂級珠寶

台北遭評「亞洲最難步行城市」　北市府回應了

抽中爽賺6萬！2檔申購今天起跑　竹陞科甜甜價誘人

偷拍狼出沒竹科！正妹工程師被跟蹤...一看嚇壞：他曾闖租屋處

經典再現！《你的名字》 隔8年全台再上映　新海誠揭靈感來源

僅此1輛！保時捷「手工訂製復古跑車」亮相　拆軟頂裝雙駝硬頂蓋

天弓三型擊殺接戰　國軍海空飛彈精準射擊

查水錶建功！包租公10套房「申報空屋」　國稅局揪漏報百萬所得

集集鐵道改善工程因天災不斷延宕...9月將開工　卓榮泰、交部會勘

跑山內褲妹大家都在看　騎士自豪：沒讓我漏氣

社會熱門新聞

台鐵司機列車上嘿咻小三　她自拍「制服秀」參戰

砸毀忠孝橋！肇事男還在實習　首載鋼樑就出事

快訊／男摸黑躺國道　警車抵達已落跑

即／砸爛忠孝橋　聯結車駕駛訊後限制住居

即／竹縣新豐鄉萊爾富大火！消防12車25人搶救

上班族卡忠孝橋！「生意奇才」直接賣早餐

忠孝橋叫賣哥找到了！　他曝「1原因」賣起早餐還分享給這些人

男子西門町洛陽停車場墜7樓身亡

獨／7越南妹來台讀大學卻下海　各校回應一次看

減重名醫被控詐欺　劉乂鳴判刑4年10月將入監

即／苗栗28歲人妻被擄原因曝　4綁匪討債全數落網

25歲女師出手3天！國中生全身「草莓吻痕」媽氣炸

即／28歲人妻當街被擄關嘉義！警先逮1嫌逼放人

恐怖畫面曝！CO2白瀑布狂洩　工人逃出秒昏迷被抬走

更多熱門

相關新聞

李孟諺小三傳在養生館上班　店家斥亂報

李孟諺小三傳在養生館上班　店家斥亂報

交通部長李孟諺19日被人爆出10年的婚外情，火速請辭獲准，但是婚外情女子，卻被人爆出曾在北市中山區民權東路上的一間養生館上班，《ETtoday新聞雲》實際走訪，店家矢口否認，但也被查出該養生館在6月間曾經發生按摩師私下替客人從事半套性服務，當場被警方查獲。

快訊／被點名接任交通部長　林右昌回應了

快訊／被點名接任交通部長　林右昌回應了

早預言有桃色風波！　謝龍介要賴清德：清一清還有多少含苞待放

早預言有桃色風波！　謝龍介要賴清德：清一清還有多少含苞待放

揭李孟諺婚外情閃辭原因！　黃揚明曝「賴系背景」：有人刻意對付

揭李孟諺婚外情閃辭原因！　黃揚明曝「賴系背景」：有人刻意對付

李孟諺外遇陸配10年　擔任交長期間「不申請隨扈隨身」

李孟諺外遇陸配10年　擔任交長期間「不申請隨扈隨身」

關鍵字：

李孟諺小三永和社區

讀者迴響

熱門新聞

股價慘跌變壁紙！華冠將永久停止買賣

他好奇「女生不介意走光嗎」　女網友給答案

台鐵司機列車上嘿咻小三　她自拍「制服秀」參戰

「台灣第一女優」交往醫師男友5年

以為兩匹馬！市場驚見2巨狗散步

她愛吃「薯條」竟得糖尿病...慘被判身障

砸毀忠孝橋！肇事男還在實習　首載鋼樑就出事

網轟「雨天收傘」　銀行貸款滿水位購屋族哀鴻遍野

步道驚仙氣怪鳥！背後藏生態危機

他爬山突「對空氣傻笑」！醫一查：要洗腎了

抄襲丟碩士！李眉蓁重讀成功畢業

快訊／男摸黑躺國道　警車抵達已落跑

八月下旬「超強運三星座」

孫安佐拳賽「孫鵬狄鶯遭影射怒了」要求：3天內給交代

即／砸爛忠孝橋　聯結車駕駛訊後限制住居

更多

最夯影音

更多

邊荷律濕身跳爆紅三振舞　涼水季拿水桶互潑玩超瘋

熱血男狂練Curry一段式投籃　投2萬球「0基礎→精準三分」

南志炫「爸爸公司舉牌控外遇」害失業　小三威脅3億..張娜拉出手：做錯事的是她！

哈士奇喝奶太大聲吵醒同伴　6汪湧上搶食害媽無法睡QQ

卡忠孝橋！老闆直接賣早餐　上班族買100元喊：值得啦

熱門快報

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面