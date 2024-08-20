眼裡容不下一粒沙！「被背叛一定加倍奉還」TOP3星座

▲你在感情中被背叛會報復嗎？（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）



生活中心／綜合報導

在感情中遇到另一半劈腿時，你會怎麼做呢？有些人會選擇原諒，有些人則是會選擇反擊，《科技紫微網》整理出「被背叛一定加倍奉還」TOP3星座，來看看你的另一半有沒有上榜！

獅子座



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愛面子的獅子座有仇必報、絕不委屈自己，當他們發現對方背叛自己時，一定會打破砂鍋問到底，他們不僅會揭穿對方謊言，更會對背叛他們的人進行報復，討回原本屬於自己的一切，就算他們很難過，也會強忍在心中，等把一切事情處理完以後，再躲起來獨自療傷。

摩羯座

非常有自我原則的摩羯座，感情中一旦被對方觸碰到底線，他們絕不會裝聾作啞，一定會把所有能打臉的東西擺在對方眼前，即使對方懺悔認錯，摩羯座依舊會理智果敢的轉身離開，絕不拖泥帶水，他們會讓對方知道，「背叛」是要付出代價的，敢劈腿就要為自己的行為負責。

天蠍座



惹誰都可以就是不要惹到天蠍座！對天蠍座來說，「背叛」是最不能容忍的事情，一旦背叛，他們一定會讓所有人看清楚渣情人和小三的真面目，絕不會讓對方好過，而且是加倍奉還，不僅僅是用各種途徑損傷對方的形象，他們還會暗自研究渣情人的弱點，一出手就是天崩地裂，讓對方清楚自己惹到了什麼樣的人。