發財絕配！12星座中最會賺錢的夫妻組合　交往越久財庫越大

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人家說「貧賤夫妻百事哀」，有麵包才會有愛情！《星座好朋友》特別點名3組在一起會「發發發」的夫妻組合，這些組合的夫妻個性互補，就算一開始沒有什麼財富，也會隨著交往時間越久一起把財庫補起來！

TOP3 ：魔羯座+處女座

摩羯座和處女座的夫妻倆都以節儉著稱，他們對於小孩的教育也格外注重，尤其是投資理財的觀念，這樣的夫妻倆在理財方面配合默契，能夠攜手共同賺錢、省錢。然而，有些人可能過於節儉，錢財積攢的同時也錯過了享受生活的樂趣。即使收入高達十萬，卻仍然過著過萬元的生活，最終只留下一大筆遺產。

TOP2：巨蟹座+雙子座

巨蟹座與雙子座的搭配相當有趣，巨蟹座因為顧慮較多，常表現得細心且容易嘮叨，而雙子座則性格豪氣，時常挺身支持另一半，雖然表面上看似巨蟹座在照顧雙子座，但其實雙子座也在默默照顧著巨蟹座，這對組合能夠相互扶持，共同享受生活，當收入增加時，他們更懂得一起享受生活中的小確幸。

TOP1：牡羊座+射手座

牡羊座與射手座的組合充滿了衝勁與活力，兩者都屬於賺多少花多少的類型，這個組合樂於把賺錢當成目標，也非常享受物質生活，可能會不斷更換跑車或購置房產，由於賺得多、花得也快，當這兩個星座組成家庭時，他們的孩子可能無法繼承豐厚的遺產。