柯文哲幫京華城案加速？　李正皓踢爆3場會議「圖利鐵證」

▲時事評論員李正皓爆3會議結論，是柯文哲圖利京華城的鐵證。 （資料照／記者陳弘修翻攝）

實習記者歐承翰／台北報導

民眾黨主席、前台北市長柯文哲深陷京華城等3大案，名嘴李正皓日前揭示京華城高容積率的起點，源自2020年3月10日的「神秘會議」，今（20日）在臉書再踢爆，柯文哲共有3個會議，幫京華城都更案加了3次火箭推進器，「這就是柯文哲圖利罪的鐵證」。

李正皓指出，第一次會議就是日前爆料的那一場「神秘會議」，日期是2020年03月10日，出席人包括柯文哲及前副市長黃珊珊等人；當天會議結論，柯文哲裁示，有關京華城容積率疑義，請陳情人將訴求方案函送都發局，俾提市都委會研議。

李正皓再揭第二和第三次會議，指第二次會議在2021年4月21日，代表市府出席的人僅有柯文哲和黃珊珊，而這場前副市長彭振聲並無出席；本次會議的結論，柯文哲裁示，由都發局擔任PM（Project Management），等到京華城送件後積極協助辦理。

李正皓說，第三次會議於2021年8月10日，柯文哲、黃珊珊、彭振聲及前副市長蔡炳坤皆有出席；該次會議結論，柯文哲裁示，本案由彭副市長擔任PM（Project Manager），等到業主提送資料及相關說明後協助儘速提都委會大會審議。

李正皓喊話柯文哲，正面回答，有沒有這三次會議？「你在會議中有沒有做這樣的裁示？」不要再推給議員便當會、不要再推給應曉薇，沒有一個議員有能量喬一百億的都更案，這種說詞騙小草可以，騙不了檢察官跟法官。

李正皓質疑，如果不是柯文哲刻意放水京華城，怎麼可能還指定都發局、彭振聲擔任PM？台北市政府可以為民服務到指定公務員當民間廠商的PM？這不是圖利什麼才是圖利？

李正皓強調，這三場會議，柯文哲親手幫京華城都更案加了三次火箭推進器，這就是柯文哲圖利罪的鐵證！他相信這三場會議檢調一定都有掌握，大場面要來了，大家準備好！