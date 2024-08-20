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「還路於民大遊行」滿周年　路權團體：行人死亡不降反升

▲▼行人零死亡推動聯盟於凱道舉辦還路於民大遊行。（圖／記者李毓康攝）

▲還路於民大遊行滿一周年。（資料圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

為擺脫行人地獄，路權團體去年8月20日舉辦「還路於民大遊行」滿1周年，行人零死亡聯盟今質疑，今年1至5月行人死亡數160人，比去年同期增加4人，不降反升，呼籲政府正視問題，儘速改善終結台灣交通地獄，不要讓人民再回到凱道。

行人零死亡推動聯盟理事長陳愷寧表示，上會期立法院通過了交通「微罪不舉」的失敗政策，面對大違停時代的來臨，聯盟也在全台各地舉辦陳抗活動上街倡議阻止放寬執法，最終保住了「人行道」、「行人穿越線」及「身障車格」的違規檢舉記點制；即使中央政府在法規面開始進行修訂與完善，但整體的行人交通傷亡卻不降反升，顯見行人安全計畫仍未有顯著成果。

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陳愷寧表示，依照行政院「道路交通秩序與交通安全改進方案」，設定道路交通事故死亡人數每年下降5％，然而交通部最新統計，今年1至5月行人死亡數160人，較去年同期增加4人，不只未達到降5%目標，反而增加了2.6%；而針對今年首季行人事故分析，其中6成9為遭汽車碰撞，肇因部分主要是車輛不停讓行人。

陳愷寧強調，行政院顯見未具改革決心，也未善盡督導交通部落實執行的責任，凸顯我國交通制度長年「以車為本」又縱容不良駕駛錯誤觀念，傷害人民生命及權益。

她說，其中行動綱領至今也已超過一年，仍未見交通工程、教育、執法的改善成果，改善計畫中並未追蹤改善進度，及列管改善措施；也未分析改善工程完工後，行人事故增減趨勢；將要改善的路口及改善措施不明確、改善計畫未公開與民眾，更無法適度調整改善措施。

行人零死亡推動聯盟理事羅宜強調，要求行政院應定期針對易肇事地點及多事故路口製作改善項目報表，並向民間公開計畫內容，定期追蹤改善進度，分析路口於交通改善工程完工後的實際改善成效，並滾動調整各項改善措施，供民眾檢視成效。

羅宜說，交通部定期舉辦的相關考核會議，也效仿大多會議明訂專家學者與民間團體的「最低比例」要求，提供建議以改善計畫內容，也期待相關計畫中，交通鄰近區域如學校、醫院、公家機關等周遭的行人設施能優先有效提升。

羅宜指出，中央要有完整規範，地方才有法可依，能否有效規範到地方政府並真正落實施作，是否有相關的設計規範譬如都市人本交通道路規劃設計手冊等，才不會出現很多地方胡亂施工、隨意檢核，後續建設出的道路不符期待，甚至又被重新挖除的種種浪費公帑的問題。

另行人零死亡推動聯盟也呼籲駕訓考照與回訓制度應即刻改善，莫讓不良駕駛再上路，重新思考道路的規劃設計，以及怎麼讓駕訓還有考照制度符合實際需求，雙管齊下，是讓台灣擺脫行人地獄的重要關鍵 。

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