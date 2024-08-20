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搶快過馬路買珍奶　被開「闖紅燈罰單」！她怒揉爛：第一次聽到

▲▼為維護路口安全及行人路權,交通部與內政部警政署攜手啟動全國「路口安全大執法」,針對「汽機車不停讓行人」等五大重點項目進行取締,交通安全,行人,路人,行人穿越道,交通違規,過馬路,斑馬線,交通大執法,行人地獄,禮讓行人。（圖／記者李毓康攝

▲原PO闖紅燈被開單。（示意圖／記者李毓康攝）

記者施怡妏／綜合報導

行人過馬路時，應遵守紅綠燈號誌，一名女網友表示，在沒有斑馬線的路口穿越馬路，想去對面飲料店買珍奶，卻被員警攔下並開罰單「行人闖紅燈」，她氣到把罰單揉爛PO上網，許多網友看了狂搖頭，「這樣的常識居然有『成年人』不知道？」也有網友指出，對面的飲料攤販，才應是警察取締的主要對象。

有網友在Threads發文，「今天長長知識了」，她貼出被揉爛的罰單，以及路口街景照，走在沒有斑馬線的馬路，要去對面買杯珍奶，卻被員警攔下，員警要求她出示證件，並開出一張「行人闖紅燈」的罰單，她氣憤地揉爛罰單，「活到28歲被開單次數就三次，這還是第一次聽到開罰內容」。

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貼文曝光，網友全不挺，「明明100%是自己的錯，還有臉發上來」、「連國小生都知道怎麼樣都不能闖紅燈，28歲連這個都不知道，是要不要這麼好笑」、「怎麼有人活到一把年紀，闖紅燈被開單，氣到揉成一團，又想要發文討拍，趕緊攤開拍照」、「第一次看到有人活到28歲不知道不能闖紅燈，然後還爆氣，真的會笑死」、「我姪女4歲都知道紅燈不能過馬路」。

也有網友提到，「最近警察會抓這個欸，我家這邊捷運站一堆人亂闖也被警察攔」、「我朋友在台北也被開過行人闖紅燈，但他那次差點被撞，警察和罰款救了他一條命」、「我同事以前也是行人穿越馬路，剛好遇到警察。警察問：你要回去重走還是我開你單？同事：那罰單是多少錢？警察：600元。同事：那我重走」。

還有網友指出，撇開原PO闖紅燈，轉角的飲料店也應該被罰，「我敢說附近絕對隨便都有違規停車，但你會看到警察開單妳，之後過去開單違規停車的汽車嗎？不會，這時候他就會勸導了，至於路口違法擺設飲料店的店家呢？這種樣子的店少說隨便也十年以上，一張單大概都沒被開過吧」。

根據《道路交通管理處罰條例》第78條，行人在道路上有下列情形之一者，處新臺幣500元罰鍰：一、不依標誌、標線、號誌之指示或警察指揮。二、不在劃設之人行道通行，或無正當理由，在未劃設人行道之道路不靠邊通行。三、不依規定，擅自穿越車道。

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