鬼月爬山「別跟不明路條走」　林業署揭農曆七月登山兩大禁忌

▲林業保育署提醒，登山時別「跟著不明路條走」。（圖／林業保育署提供）

記者楊惠琪／台北報導

農曆七月禁忌多，民間傳說鬼月爬山不宜夜間上山、忌體虛或喧囂吵鬧。農業部林業及自然保育署也在臉書粉專提醒，鬼月登山的兩大禁忌：首先是千萬不要「跟著不明路條走」，因為順著布條不一定保證安全抵達目的地；其次是不要「完全相信手拉繩」，可能因年久失修，反而讓救命繩變成意外的元凶。

林業保育署在粉專指出，民眾登山前應先做好功課、注意天候及身體狀況，尤其要謹記兩大禁忌。第一忌是「跟著不明路條走」，林業署說，山中常會看到一些布條、水瓶或石塊標記，但設置年代不可考，也未標明起終點或路程時間，順著布條走不一定保證安全抵達目的地。

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第二忌是「完全相信手拉繩」，林業署指出，手拉繩若沒有定期維護，或遇到颱風地震過後，作為固定點的樹頭、岩石極有可能已經鬆動，繩索也有可能隨時間劣化斷裂，在使用手拉繩前，仍需要謹慎觀察，別讓救命繩變成意外的元凶。





▲林業保育署提醒，登山時不要「完全相信手拉繩」。（圖／林業保育署提供）

林業署也提出3大登山建議，出發前要下載離線地圖，離線地圖具備GPS導航功能，在收訊不好、沒有網路的情況下，仍然可以看見自己所在位置及其他地圖資訊，或是選擇山域管理機關與民間專業登山隊合作建立的「反光簡易路標」作為指引。

林業署也建議登山民眾備妥繩索裝備，尤其在攀爬較原始的山徑時，有些困難地形可能因近期災害，現場不一定有安全措施，事先學習架繩技術，自備繩索，並在通過後拆除，不僅確保自身安全，也避免用錯誤的架繩方式纏勒樹木，破壞山林環境。

林業署提醒，登山前應注意身體狀況，進一步評估登山路線，若想輕鬆享受山林，可以選擇難度較低、設施較完善的步道，像是東眼山、大雪山、知本、富源等國家森林遊樂區步道。





▲▼林業保育署提供民眾登山建議。。（圖／林業保育署提供）

