白稱小草「匯款」遭錯改成「現金」　他揭4疑點：誰下令改幾萬筆？

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者黃國霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨主席柯文哲陷「政治獻金申報造假」風暴，且每日都爆出新的帳目問題，成為民眾黨創黨以來最大危機。然而，民進黨政策會執行長王義川也指出4疑點，並表示，柯文哲說他們沒有內帳，那怎麼知道少了快2000萬？且小草轉帳的捐款明明就可以直接符合監察院格式，而且就是註明「匯款」。是誰下令改成「現金」的？而且一次改幾萬筆！莫名其妙。

柯文哲政治獻金風暴不斷，民眾黨12日指控會計師端木正「擅自調節」1817萬款項，柯文哲要求，時任競選總幹事黃珊珊每天召開記者會，說明查帳進度。

對此，王義川提出四疑點，王指出，第一、柯文哲說他們沒有內帳，那怎麼知道少了快2000萬？第二、單據都被檢調拿走了，「怎麼還有大愛素食的收據正本可以給我們看？」

王義川也質疑，第三、現在找出來說漏登、誤登的憑證，民眾黨怎麼知道那些沒有登在監察院那18萬筆呢？「誰跟你說那些沒登的？你們不是沒內帳嗎？」

而柯文哲的政治獻金收入「現金」比例遠遠高於「匯款」，有議員也質疑，難不成抱著3、4億現金到總部？並PO出處理相關業務的應援科技聲明。對此，柯文哲18日證實，這一看就知道當時勾錯了，因為民眾黨絕大多數是透過網路小額捐款。

王義川也點出，民眾黨透過「應援科技公司」APP，小草轉帳的捐款明明就可以直接符合監察院格式，而且就是註明「匯款」。是誰下令改成「現金」的？後台都看得到，「你們可以公布誰在什麼時候改成現金的嗎？而且一次是改幾萬筆欸！為什麼要改呢？莫名其妙！」

