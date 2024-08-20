首爾「熱帶夜」超過一個月破紀錄　南韓218萬隻魚熱死

▲南韓首爾連續27天晚間氣溫超過25度。圖為釜山廣安里海水域場。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

南韓首爾「熱帶夜」持續刷新最長紀錄，從7月底至今已經連續31天的夜間最低氣溫超過攝氏25度，加上受到最近受到颱風影響而颳起東南風，連帶造成焚風現象，導致民眾只能在悶熱的夜晚度過。如此極端的異常氣候，連帶對養殖漁業造成危害，高達218萬隻魚被活活熱死。

根據《韓聯社》，南韓氣象廳指出，自從首爾7月21日出現「熱帶夜」（夜間最低氣溫超過攝氏25度）後，至昨（19）日晚間為止，已經連續31天出現熱帶夜，創下氣象觀測史以來的新紀錄。至於仁川、釜山則是連續28天和連續26天出現熱帶夜。

南韓氣象當局針對全國各地發布高溫警報，且受到今年第9號颱風雲雀影響，最近颳起東南風，風越過韓半島（朝鮮半島）的脊梁「白頭大幹」（從白頭山到智異山，全長1400公里，類似台灣中央山脈）後形成焚風現象，導致首爾、仁川等西部地區氣溫不降反升。

截至20日上午11時的最高體感溫度，首爾為攝氏33.5度、仁川為33.9度、江原道江陵市為32.7度、全羅南道潭陽郡為35.7度、全羅北道全州市為34.5度、蔚山為31.8度、大邱為31.5度、釜山為31.3度、濟州島為33.9度；至於白天最高氣溫，首爾可達36度。

南韓行政安全部統計指出，隨著近來受到高溫等異常氣候影響，養殖漁業深受其害，從7月30日至8月19日總計218萬1000多隻魚慘遭熱死，包括許氏平鮋82萬3000隻、星突江鰈87萬4000隻、扁口魚48萬4000隻；至於在家畜的部分，從6月11至8月19日，總共有豬5萬6000頭、家禽89萬3000隻熱死。