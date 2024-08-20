遊南韓注意！颱風雲雀暴風圈今下午抵濟州島　全面管制海上活動

▲颱風「雲雀」預估20下午暴風圈就會抵達南韓濟州島。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

今年第9號颱風「雲雀」在日本沖繩縣公股島海域生成後，持續向東北方前進，預計今（20）日下午暴風圈就會抵達南韓濟州島，成為今年第一個對南韓直接造成影響的颱風，預估帶來強風和豪雨。對此，南韓行政安全部緊急啟動中央災難安全對策本部第一階段警報，當地政府呼籲勿接近海邊。

根據《韓聯社》，颱風「雲雀」目前已行經至距離濟州島西歸浦市南南西方340公里的海面上，目前正以每小時33公里的速度朝濟州島的方向行進，20日上午6時（台灣時間上午5時）測得中心氣壓為998百帕（hPa）、中心附近最大風速每秒19公尺，預估20日下午暴風圈抵達濟州島時的瞬間最大風速為每秒20至30公尺。

▲▼9號颱風「雲雀」預估20日下午暴風圈抵達南韓濟州島。（圖／大韓民國氣象廳）

針對颱風雲雀來襲，濟州島地方氣象廳已於20日上午4時針對濟州島南側海域發佈「颱風注意報」，預估颱風暴風圈上午會先影響濟州島南側外海、西部近海，下午則會影響濟州島陸地，20日晚間6時預估颱風暴風圈在西歸浦市西側的最大風速為每秒19公尺、強風半徑為150至170公里。

至明（21）日凌晨，預估颱風會抵達南韓全羅南道木浦市西北西海域，並減弱為熱帶性低氣壓。

隨著颱風北上，濟州島漢拏山7條登山路線中，除了御乘生岳、石窟庵以外，有5條路線進行全面或部分管制進出。

同時，濟州島包括海灘、海水域場、防波堤、漁港設施、沿岸斷崖等皆全面限制居民、觀光客、釣客、水上活動旅客等進出，違者可依違反《災難安全管理法》處以200萬韓元（約新台幣4萬7843元）以下罰鍰。

氣象當局警告，隨著颱風暴風圈將直接影響濟州島，從20日下午起至晚間，可能會突然颳起強風、伴隨打雷，每小時降雨量可達30至50mm，至於21日的預估降雨量則達30至80mm，山區降雨量甚至可達100mm以上。