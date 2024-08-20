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南韓統戰廣播生效？北韓「脫北士兵」冒死越地雷　驚險過程曝光

▲▼去年11月，也曾有北韓20多歲男子越過鐵柵欄，來到江原道高城郡的事件。（圖／達志影像）

▲北韓一名20多歲年輕士兵，在江原道高城郡越過軍事分界線「脫北」。（示意圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

北韓（朝鮮）一名年僅20多歲的士兵，今（20）日凌晨從江原道高城郡，不惜翻越重重的地雷陣，最後跨越軍事分界線（MDL），向南韓表達投誠意願。南韓軍方目前正在針對該名士兵進行調查；不過，有分析認為，該名士兵可能是受到南韓「心戰廣播」的影響，最終才會決定脫北。

根據《韓聯社》、《News1》，北韓一名年僅20多歲、軍階為下士的一般男性士兵，20日凌晨沿著人跡罕至的道路，翻越重重的地雷陣，從東部戰線的江原道高城郡，徒步越過軍事分界線（MDL）後，抵達南韓陸軍22師團所部署的區域，在南韓軍方的嚴密監控下，向南韓表達投誠意願。

南韓聯合參謀本部表示，「北韓軍方一名人員越過軍事分界線，今天凌晨表達投誠意願。該名人員從東部戰線MDL以北一路往南韓移動時，我軍（南韓軍）便透過設備密切追蹤、監視，展開『引導投誠作戰』，逮捕該名人員。」

▲▼北韓男子跨越兩韓交界的鐵柵欄，14個小時後才被南韓江原道高城郡部隊發現。（圖／達志影像／美聯社）

▲2020年11月，北韓一名體型矮小的機械體操選手跨越兩韓交界的鐵柵欄，14小時後才被南韓江原道高城郡部隊發現。（圖／達志影像／美聯社）

根據《朝鮮日報》，儘管該名北韓20多歲年輕士兵越過軍事分界線，然而北韓才從今年4月起向兩韓交界前線地帶投入數千名士兵，執行地雷鋪設、反戰車圍牆興建等工作，主要是防止北韓當地居民和士兵「脫北」，在埋設地雷的過程中，還傳出10多起誤觸地雷引爆的事件，造成多名人員死傷。

至於該名北韓士兵是沿著哪一條道路越過軍事分界線脫北？南韓聯合參謀本部關係人士解釋，「他並不是沿著鐵道南下，而是從鐵道附近的開放地帶（開闊地帶，open terrain，指毫無樹木、建築物等遮蔽物的平地）脫北，被我方的設備監控。」

報導分析，該名北韓士兵可能是受到南韓軍方所播放的「統戰廣播」所影響。

▼北韓軍在前線地帶埋設地雷，卻反而誤踩重傷、死亡。（圖／南韓聯合參謀本部）

▲▼北韓軍在前線地帶埋設地雷，卻反而誤踩重傷、死亡。（圖／南韓聯合參謀本部）

▲▼南韓軍方將從21日中午起「3個戰線」同時啟動擴音設備，向北韓實施心戰廣播。此處為南韓京畿道坡州，遠處可以看到北韓的哨所和國旗。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓軍方從7月21日中午起「3個戰線」同時啟動擴音設備，向北韓實施心戰廣播。（圖／達志影像／美聯社）

據悉，從5月底以來北韓多次向南韓空飄穢物、垃圾氣球，因此南韓最後決定從7月21日起，沿著軍事分界線的西部、中部、東部戰線，重新設置大型擴音器，恢復向北韓播放含統戰內容的新聞報導、南韓流行音樂等內容，從上午6時播放至晚間10時，高功率擴音器可傳達10至30公里遠。

針對上述分析，南韓軍方關係人士認為，「目前不排除該名士兵可能是受到『統戰廣播』的影響」。

目前南韓軍方已將該名北韓士兵引渡給相關單位（國家情報院、統一部等）進行調查，釐清脫北投誠的經過和動機。

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