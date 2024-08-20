綠昔為搶高雄市長殺到刀刀見骨　今「5搶1」初選時程成焦點

▲民進黨2026高雄市長可能人選，許銘春、林岱樺、邱議瑩、許智傑、賴瑞隆。（合成圖／ETtoday資料照）

記者皮心瑀／台北報導

面對2026九合一選戰，各方有志之士早已摩拳擦掌提早佈局，目前綠營競爭最為激烈的，就是高雄市。相較於國民黨幾已定立委柯志恩為一尊，民進黨至今就有前勞動部長許春銘及立委邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺、許智傑5人表態投入參選，雖都稱一起打拚，但過往初選傷痕歷歷在目，何時舉行每個人看法不同，而經歷當年慘痛經驗的現任高雄市長陳其邁表示贊同提前。

2018年，當時的立委陳其邁、劉世芳、趙天麟、林岱樺、管碧玲為挑戰高雄市長殺到刀刀見骨，而時任高雄市長陳菊出版自傳後，更掀起黨內的派系舊恨，獲她力挺的劉世芳，宣告退出選戰，由剩下4人競爭，最終陳其邁勝出，但整合不及，不敵「韓流」，綠營也因此丟掉長期執政的高雄市。

如今，有支持者擔憂，未來民進黨恐有面臨激烈的初選競爭，建議應提早舉行初選。對此，20日宣布參加高雄市長初選的許銘春回應，初選的期程應該是黨中央的權責，如何去規劃她都尊重；賴瑞隆也持相同態度，強調黨中央會有完整的規劃。

林岱樺則認為，初選早晚並非關鍵，而是應符合市民期待，才可水道渠成；至於邱議瑩指出，陳其邁這屆任期都還沒過半，現在就去談初選似乎有點太早，不過她會尊重黨中央的安排。

許智傑方面支持提早初選，強調初選提前可以有更多時間凝聚更多力量，他個人相當贊成，也希望黨中央可以研議。

對於初選一事，陳其邁則說，他贊成初選提早，畢竟是黨內的競爭，稍微比劃一下就好，還是由市民來做決定，5位其實都很優秀，不管是在基層服務或者國會表現，以及部長任內的表現都深獲肯定。

陳其邁也提到，黨內這回競爭激烈，不過民主就是熱鬧一點，他的工作就是在初選前當糾察隊，強調「贏得初選要贏得風度」，大家都在看，民進黨的支持者也很注重這個，誰如果沒風度，就不會贏得民進黨支持者的好感；初選過後，他就負責輔選，希望推出的候選人可以延續綠色執政，尤其高雄在轉型的關鍵，希望帶領高雄繼續成長，所以他是「桶箍」。

目前民進黨除了檯面上的5人，總統府秘書長潘孟安也被點名為大黑馬，若最終空降高雄，想必又將掀起波瀾，民進黨的戰將們是否能在競爭後維持團結，守住高雄，成為焦點。