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TVBS民調／新北市長選戰藍「僅1人」贏蘇巧慧　三成小草「棄昌保川」

▲▼新北市長潛在候選人，左起蘇巧慧、黃國昌、李四川。（合成圖／ETtoday資料照）

▲新北市長潛在候選人，左起蘇巧慧、黃國昌、李四川。（合成圖／ETtoday資料照）

記者杜冠霖／台北報導

新北市長侯友宜於2026年任期屆滿，藍綠白將推派誰競選下一任新北市長，備受關注。國民黨以台北市副市長李四川最被看好，民進黨則是立委蘇巧慧，民眾黨團總召黃國昌也多次表態參選意願。而根據TVBS公布最新民調，若選戰呈現三腳督狀況，則40%支持李四川、32%支持蘇巧慧、10%支持黃國昌，且不管綠營派蘇巧慧還是林右昌，藍營僅李四川能勝選，而「小草」部分，僅五成願意挺自家參選人黃國昌，另有27%轉向支持李四川、15%支持蘇巧慧。

新北市長選戰部分，國民黨雖有立委洪孟楷、副市長劉和然被點名，但仍以李四川最被看好，民進黨則是有蘇巧慧已表態參選新北市長，民進黨秘書長林右昌也被認為是可能人選；民眾黨部分，黃國昌多次表達，民眾黨有需要，就一定會出戰，被認為可能會角逐下屆新北市長。

根據 TVBS 民調中心最新調查發現，在藍綠白三方競選的情況下，若國民黨推派李四川參選新北市長、民進黨推派蘇巧慧、民眾黨推派黃國昌，新北市民有40%支持李四川，有32%支持蘇巧慧，雙方差距8個百分點，黃國昌則為10%，另外17%沒有表示意見。

若與政黨支持度交叉分析，民進黨認同者對蘇巧慧支持度為78%；國民黨認同者有87%支持李四川；民眾黨認同者僅有50%支持黃國昌、27%支持李四川、15%蘇巧慧；中立選民則有33%支持李四川，21%支持蘇巧慧，7%支持黃國昌，但有39%未表態。

若國民黨改派洪孟楷參選，則有32%新北市民支持洪孟楷，33%支持蘇巧慧，14%支持黃國昌，另有21%未決定。 若國民黨推派劉和然，蘇巧慧支持度則為36%，領先劉和然的25%，另有16%支持黃國昌、20%未決定。

若選情呈現，李四川、林右昌、黃國昌三人對決，則李四川支持度40%，領先林右昌的27%、黃國昌13%，另有20%未決定。若藍營改派洪孟楷，則30%新北市民表示支持洪孟楷，與31%支持林右昌相當、16%支持黃國昌，另外23%尚未決定。

▼2026新北市長可能人選民調 。（圖／TVBS民調中心提供，點圖放大）

▲▼2026新北市長可能人選民調 。（圖／TVBS民調中心提供）

訪問主題為2026新北市長可能人選民調，訪問時間自113年8月13至19日晚間18：30至22：00，調查方法採用電話後四碼電腦隨機抽樣，人員電話訪問，有效樣本1006位20歲以上新北市民，抽樣誤差：95%信心水準下，抽樣誤差為±3.1個百分點以內，經費來源則是TVBS。

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