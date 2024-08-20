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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

真的是柯文哲！陳佩琪曝生日照拍攝者：當然有穿衣服　沒穿也不違法吧？

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲政治獻金風暴不斷，又爆發妻子陳佩琪涉嫌用兒子人頭設公司爭議，使陳佩琪於18日發文談生日當天2人互動，坦言雙方「不滿」正急遽升高，結果網友意外發現照片的玻璃反射出1人幫陳拍照，疑似是沒穿衣服的柯文哲。對此，陳佩琪20日證實，這就是柯文哲，但「他當然有穿衣服」。

▲▼柯妻陳佩琪發生日照，外界質疑鏡子反射照出的拍攝者是誰，疑似是沒穿衣服的民眾黨主席柯文哲。（圖／翻攝自Facebook／陳佩琪）

▲柯妻陳佩琪發生日照，外界質疑玻璃反射照出的拍攝者是誰，疑似是沒穿衣服的民眾黨主席柯文哲。（圖／翻攝自Facebook／陳佩琪）

陳佩琪20日上午離開家門，被媒體詢問生日照片背後的攝影人士為何？陳佩琪直言，「喔！那個是我老公（柯文哲）幫忙拍的，啊他當然是有穿衣服，但在家裡如果老公沒穿衣服，這個也不違法吧？」

陳佩琪18日於臉書發文談與柯文哲2人互動，坦言最近雙方的「不滿」正急遽升高中，隨後爆料有一件事情讓她更生氣，生日當天柯很晚回來，但「回家後竟沒經本大壽星的同意，就去冰箱拿蛋糕出來切，打開蛋糕盒，不看還好，看了更生氣，原來一整個圓圓的蛋糕，他自承昨天已經被他K掉一半。」

「我是食量小，分他一點是不在意，但那天氣就氣在從眼尾的眼睛餘光掃過去， X！鮪魚肚都頂到桌緣了！」陳佩琪說，據她多年的觀察推理，一個不愛吃零食的人，竟然這麼晚還主動拿蛋糕出來吃，一定有鬼，後來如同她推理的，是因為柯文哲還沒吃晚餐。

面對陳佩琪此篇長文，網友卻意外歪樓，發現照片中的玻璃反射出有1人手持手機幫陳佩琪拍照，但因為有些模糊，引發外界質疑是「沒穿衣服的柯文哲」，當天晚上「柯文哲裸照」等關鍵字則受到網友廣大討論。

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