早知有問題？傳監院4月查出帳目兜不攏退件　柯文哲：我不知道

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲深陷京華城、政治獻金風暴案，有週刊報導，檢調廉聯手追查，監院4月查出柯政治獻金收支不符約2000萬元，因此專案小組決定一併追查柯文哲競選資金、眾望基金會金流。面對此消息，柯文哲20日表示自己不知道。

▲民眾黨主席柯文哲受訪。（圖／記者袁茵攝）

《鏡週刊》20日報導，監院4月就查出柯政治獻金收支相差2000萬元，並通知民眾黨補正，因此「假帳事件」在媒體曝光前，包括柯本人在內，以及時任競選總幹事黃珊珊及財務長李文宗兄妹，都知道帳目出包。柯文哲20日上午7時10分左右離開家門，被問及是否知情？柯文哲回應「不知道」，自己不知道細節，「監察院，我不知道。」

關於挺柯網紅「大媽老司機」朱蕙蓉爆料，政治獻金都要經手木可？柯文哲僅說，如果要問就正式排時間提問，要問什麼就問什麼，「這種半路攔截⋯」媒體隨後追問今要召開中評會一事，被外界認為力保黃珊珊，引發黨內不滿？柯文哲說，「不會啦⋯其實還是要尊重中評會一個獨立運作的功能啦！」

另外，因酒駕被開除黨籍的前民眾黨新竹縣黨部執行長林冠年爆料，柯妻陳佩琪上個月看上1.2億元的房子，地點就在立院附近？柯文哲表示，陳佩琪確實有想過要買房子，就是東看看、西看看，「不過現在台北市的房子，天啊，只能看看而已。」

媒體追問，看房是為了黨還是家？柯文哲說，「沒有啦！她還在想⋯這私人的事情就不用講了，奇怪，為什麼這種事要變新聞？」

不過隨後陳佩琪出門時被問到此事，陳表示，這是因為希望兒子結婚，所以到處逛逛，確實有看房子，但現在房價很貴，就到處東看看、西看看。