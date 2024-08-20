明赴聯醫談「人頭公司」爭議　陳佩琪願每天在家開小型記者會

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲政治獻金風暴不斷，又爆發妻子陳佩琪涉嫌用兒子人頭設公司爭議；先前避談相關爭議，只在臉書上發文的陳佩琪，20日離開家門時難得大方受訪，說明聯合醫院將在21日要她提供說明，而陳也表態看到民眾黨每天開記者會，「為什麼我不能夠在家裡每天小型記者會？」並歡迎媒體每天都來。

▲柯妻陳佩琪。（圖／翻攝自Facebook／陳佩琪）

自爆涉嫌用兒子人頭開公司的陳佩琪，15日被媒體詢問相關問題時，上演「你追我跑」局面，最後在地下道被媒體包圍，因此向聯合醫院請假，畫面一出，也引發外界正反熱議，質疑媒體採訪的適當性。

不過，就在柯文哲於20日上午7時10分左右出門後，陳佩琪過一陣子也離開家門，卻一改先前不願受訪、走家後門的低調態度，選擇走前門大方接受媒體採訪。針對聯合醫院將於21日召開會議，要求陳佩琪出席說明，陳佩琪回應，聯醫請她何時去，她就會去。

陳佩琪指出，前幾天聯合醫院要她提出證明，而自己因為請假在外搭捷運，所以用臉書作答，但後來覺得不太禮貌，所以今天晚上要寫比較正式的證明、說明書，第一個題目好像是「有沒有違法兼差」，但台灣有1萬多家上市上櫃公司，自己不可能要每一家公司都開出「沒在那邊工作」的證明。

陳佩琪稱，明天會請聯醫拿到檢舉人的檢舉信後，去找台北市商業處調查該公司股東、董監事、負責人或職員結構，「若你認為我是在哪家公司，他應該查到我在那家公司有什麼、提供什麼給聯醫，聯醫可以去查，檢舉人也可以去查。」

針對有週刊報導，監院4月就查到柯文哲政治獻金收支2000萬兜不攏一事，陳佩琪表示自己不知道，「通知民眾黨，也不會通知到我們家啊！」媒體追問，柯文哲有無跟她聊過此事？陳佩琪反問「他怎麼會跟我聊這個？（我）當醫生都忙得要死了啊！」

隨後，陳佩琪突然反問在場媒體「還有沒有什麼題目？」、「你們還有什麼要回答的？」認為民眾黨可以每天開記者會，「我為什麼不能夠在家裡每天小型的記者會？可以啊！歡迎啊！每天都來，沒有下雨的時候，歡迎每天都來，我每天前面開1個小型的記者會。」

媒體追問，柯文哲有沒有希望陳佩琪不要再對外說明？陳佩琪說「剛開始啦！」因為當時民眾黨事情很多，對方怕她受傷才這樣，但她也覺得前幾天的樣子不太像自己。