曝黃珊珊記者會又爆一個謊！　他揭1疑點：懷疑有人想害她被開除

▲黃珊珊出席19日民眾黨總統大選政治獻金查帳進度記者會。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席柯文哲深陷政治獻金風暴，而柯要求，時任競選總幹事黃珊珊每天說明查帳進度。而黃珊珊於19日召開首場記者會，會中回應「訪美費用高昂爭議」時，稱出訪兩團被誤登為同一團，費用才造成外界質疑。對此，政治工作者周軒昨（19日）表示，黃珊珊又爆出另一個謊。依照監察院登錄日期是2023年11月6日，但是出訪另一團的吳欣盈，成為民眾黨副總統候選人，卻是2023年11月24日，日期根本對不起來，懷疑投影片是有人想害黃珊珊被開除所做。

周軒於臉書表示，黃珊珊19日下午在查帳記者會上提到，「關於柯文哲訪美1週租車費用高達80多萬的爭議，她說明當時柯文哲前往美西、副手吳欣盈則前往美東，但2團費用都被登錄為美東團，且支出用途方面也列舉不完整，除車費外還包含司機、領隊、餐費、住宿、雜支費用，不是外界誤解光租車就80萬。」

周軒質疑，黃珊珊可能沒發現，這個講法，又爆出了另一個謊。依照監察院登錄的日期，美國團的費用花費，兩筆都是2023年11月6日，但是吳欣盈正式成為台灣民眾黨的副總統候選人，是2023年11月24日。

周軒指出，根據吳欣盈在2023年12月31日的臉書文章，她2023年訪美共有兩次，4月剛坐完月子就和柯文哲主席前往美國拜會華府政要，10月更與柯主席分進合擊，前往華盛頓參與美台國防工業會議。

最後，周軒強調，這樣日期根本對不起來，嚴重懷疑這份投影片是有人想要害黃珊珊被開除所做的。

▼民眾黨政治獻金查帳進度記者會資料。（圖／民眾黨提供，點圖放大）