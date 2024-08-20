　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

曝黃珊珊記者會又爆一個謊！　他揭1疑點：懷疑有人想害她被開除

▲▼黃珊珊出席民眾黨總統大選政治獻金查帳進度記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲黃珊珊出席19日民眾黨總統大選政治獻金查帳進度記者會。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席柯文哲深陷政治獻金風暴，而柯要求，時任競選總幹事黃珊珊每天說明查帳進度。而黃珊珊於19日召開首場記者會，會中回應「訪美費用高昂爭議」時，稱出訪兩團被誤登為同一團，費用才造成外界質疑。對此，政治工作者周軒昨（19日）表示，黃珊珊又爆出另一個謊。依照監察院登錄日期是2023年11月6日，但是出訪另一團的吳欣盈，成為民眾黨副總統候選人，卻是2023年11月24日，日期根本對不起來，懷疑投影片是有人想害黃珊珊被開除所做。

周軒於臉書表示，黃珊珊19日下午在查帳記者會上提到，「關於柯文哲訪美1週租車費用高達80多萬的爭議，她說明當時柯文哲前往美西、副手吳欣盈則前往美東，但2團費用都被登錄為美東團，且支出用途方面也列舉不完整，除車費外還包含司機、領隊、餐費、住宿、雜支費用，不是外界誤解光租車就80萬。」

周軒質疑，黃珊珊可能沒發現，這個講法，又爆出了另一個謊。依照監察院登錄的日期，美國團的費用花費，兩筆都是2023年11月6日，但是吳欣盈正式成為台灣民眾黨的副總統候選人，是2023年11月24日。

周軒指出，根據吳欣盈在2023年12月31日的臉書文章，她2023年訪美共有兩次，4月剛坐完月子就和柯文哲主席前往美國拜會華府政要，10月更與柯主席分進合擊，前往華盛頓參與美台國防工業會議。

最後，周軒強調，這樣日期根本對不起來，嚴重懷疑這份投影片是有人想要害黃珊珊被開除所做的。

▼民眾黨政治獻金查帳進度記者會資料。（圖／民眾黨提供，點圖放大）

▲▼民眾黨政治獻金查帳進度記者會資料。（圖／民眾黨提供）

ET快訊
砸毀忠孝橋！肇事男竟才還在實習　首載鋼樑就出事

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

新北市長民調綠營最強戰將　蘇巧慧：責任到了我就扛

黃珊珊遭停權3年「等同政治生命結束！」前黨員嘆：與開除黨籍無異

快訊／黃珊珊回應了！遭民眾黨停權3年、解除黨職　無緣2026選舉

快訊／遭停權3年後首發聲！　黃珊珊：尊重決議、誠實面對質疑

黃珊珊停權立院黨團幹部換人當　吳春城遞補副總召、麥玉珍接幹事長

黃珊珊遭停權3年　民眾黨：仍會繼續負責善後查帳事宜

假帳案遭停權3年　黃珊珊2026無望再戰台北市

快訊／假帳案懲處出爐！ 黃珊珊停權3年　端木正、李文宗遭除名

綠昔為搶高雄市長殺到刀刀見骨　今「5搶1」初選時程成焦點

喊「居住正義」卻為兒看上億豪宅　財經網美：最傷害小草的事件

邊荷律濕身跳爆紅三振舞　涼水季拿水桶互潑玩超瘋

熱血男狂練Curry一段式投籃　投2萬球「0基礎→精準三分」

南志炫「爸爸公司舉牌控外遇」害失業　小三威脅3億..張娜拉出手：做錯事的是她！

哈士奇喝奶太大聲吵醒同伴　6汪湧上搶食害媽無法睡QQ

卡忠孝橋！老闆直接賣早餐　上班族買100元喊：值得啦

聯結車撞破忠孝橋護欄　驚悚土石狂洩瞬間曝光！

超級藍月2024首亮相　NASA：距地球最近位置

超載10公噸！鋼樑砸毀忠孝橋　聯結車駕駛公共危險上銬移送

設計師用餐遇刺青伯要求理髮　被請飲料當回禮驚訝：反差萌

【明知故問】 扮成 #死恃 去看電影 店員問：請問要看什麼電影？XD

新北市長民調綠營最強戰將　蘇巧慧：責任到了我就扛

黃珊珊遭停權3年「等同政治生命結束！」前黨員嘆：與開除黨籍無異

快訊／黃珊珊回應了！遭民眾黨停權3年、解除黨職　無緣2026選舉

快訊／遭停權3年後首發聲！　黃珊珊：尊重決議、誠實面對質疑

黃珊珊停權立院黨團幹部換人當　吳春城遞補副總召、麥玉珍接幹事長

黃珊珊遭停權3年　民眾黨：仍會繼續負責善後查帳事宜

假帳案遭停權3年　黃珊珊2026無望再戰台北市

快訊／假帳案懲處出爐！ 黃珊珊停權3年　端木正、李文宗遭除名

綠昔為搶高雄市長殺到刀刀見骨　今「5搶1」初選時程成焦點

喊「居住正義」卻為兒看上億豪宅　財經網美：最傷害小草的事件

偷拍狼出沒竹科！正妹工程師被跟蹤...一看嚇壞：他曾闖租屋處

經典再現！《你的名字》 隔8年全台再上映　新海誠揭靈感來源

僅此1輛！保時捷「手工訂製復古跑車」亮相　拆軟頂裝雙駝硬頂蓋

天弓三型擊殺接戰　國軍海空飛彈精準射擊

查水錶建功！包租公10套房「申報空屋」　國稅局揪漏報百萬所得

集集鐵道改善工程因天災不斷延宕...9月將開工　卓榮泰、交部會勘

買22包送22包 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

相關新聞

民調／綠回溫、藍低迷　白流失3百萬好感者「超越藍綠」創破紀錄低溫

民調／綠回溫、藍低迷　白流失3百萬好感者「超越藍綠」創破紀錄低溫

台灣民意基金會今（20日）公布總統滿意度最新民調，就民眾對各政黨溫度來看，民進黨49.8度，相較去年11月，對綠營有好感增加2.2個百分點、國民黨45.63度，有好感者減少2.1個百分點、民眾黨40.33度，流失近300萬好感者，已超越藍綠，創下國人對主要政黨感情溫度的最低紀錄。台灣民意基金會分析則指出，我國主要政黨並沒讓多數人民肯定，是否意味還有新政黨得以崛起的空間？

真的是柯文哲！陳佩琪：有穿衣服

真的是柯文哲！陳佩琪：有穿衣服

早知政治獻金有問題？柯：不知道

早知政治獻金有問題？柯：不知道

關鍵120天獻金帳目喬不攏　爆監院退件柯營高層早知情

關鍵120天獻金帳目喬不攏　爆監院退件柯營高層早知情

柯文哲涉弊「3筆假帳紀錄」曝光！　2人申報時間有詭

柯文哲涉弊「3筆假帳紀錄」曝光！　2人申報時間有詭

關鍵字：

民眾黨柯文哲吳欣盈黃珊珊政治獻金周軒

讀者迴響

最夯影音

更多

邊荷律濕身跳爆紅三振舞　涼水季拿水桶互潑玩超瘋

熱血男狂練Curry一段式投籃　投2萬球「0基礎→精準三分」

南志炫「爸爸公司舉牌控外遇」害失業　小三威脅3億..張娜拉出手：做錯事的是她！

哈士奇喝奶太大聲吵醒同伴　6汪湧上搶食害媽無法睡QQ

卡忠孝橋！老闆直接賣早餐　上班族買100元喊：值得啦

熱門快報

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面