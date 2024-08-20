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柯文哲涉弊風暴！關鍵120天獻金帳目喬不攏　監院退件高層早知情

民眾黨黨主席柯文哲早知政治獻金申報出問題，因為監察院在今年4月間查出帳目兜不攏退件，風暴一發不可收拾。

▲民眾黨黨主席柯文哲早知政治獻金申報出問題，因為監察院在今年4月間查出帳目兜不攏退件，風暴一發不可收拾。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

民眾黨主席柯文哲涉政治獻金假帳及京華城改建圖利案越演越烈！檢調廉聯手追查發現，監察院在今年4月中查出柯文哲的大選政治獻金收支不符約2000萬元，包括柯文哲及黃珊珊等人都知情，民眾黨喬帳不成才演變成假帳弊案，由於帳目兜不攏，專案小組決定一併追查柯文哲競選資金及眾望基金會金流。

監察院規定各陣營總統候選人必須在大選後的3個月內完成政治獻金申報，查出民眾黨收支差距約2千萬元，要求重新送件而爆弊端。

監察院政治獻金申報系統提供差額調節功能，檢調懷疑端木正擅自作帳恐另有共犯，正全力調查中。（翻攝監察院官網）

此外，京華城容積率放寬案早被監察院糾正，明顯違背法令，卻從柯文哲在2020年收到陳情信大逆轉，相關都審委員及市府官員近來遭密集傳訊緊咬，柯文哲涉弊風暴擴大，專案小組近日將約談他到案說明。

會計師端木正（圖）涉嫌作假帳遭檢方以200萬元交保，因覓保無著，改為100萬元交保。

▲會計師端木正（圖）涉嫌作假帳遭檢方以200萬元交保，因覓保無著，改為100萬元交保。

民眾黨主席柯文哲涉弊風暴擴大！本刊掌握，監察院規定總統大選政治獻金需在3個月內完成申報，民眾黨雖趕在4月15日期限前登錄完畢，不過，監察院稽核立刻發現收支相差2千萬元，火速通知民眾黨補正，包括黨主席柯文哲、競選總幹事黃珊珊及財務長李文宗兄妹，在假帳事件遭媒體曝光前全都知道帳目出包。

李文娟（圖）是柯文哲的高中同學李文宗妹妹，負責柯營財務收支及擔任木可公司負責人，訊後遭檢方諭知150萬元交保。

▲李文娟（圖）是柯文哲的高中同學李文宗妹妹，負責柯營財務收支及擔任木可公司負責人，訊後遭檢方諭知150萬元交保。

會計師端木正緊急以差額調節方式補登時樂及尼奧等2家公司的3筆宣傳費用共916萬元資料，詎料，假帳至8月間仍喬不攏，時樂與尼奧負責人戴利玲不但被蒙在鼓裡，且表明沒有該筆單據，假帳風暴一發不可收拾。

黃珊珊（右）19日召開「查帳進度記者會」坦承此次財務處理過程有嚴重瑕疵、申報過程匪夷所思、草率與混亂。

▲黃珊珊（右）19日召開「查帳進度記者會」坦承此次財務處理過程有嚴重瑕疵、申報過程匪夷所思、草率與混亂。

本刊調查，監察院在總統大選政治獻金申報系統共提供民眾黨6個帳密權限，不過，民眾黨只用了4個，其中包括權限最高、可登錄及查帳的柯文哲，另外還包括端木正及他找來Key in資料的工商登記業者陳韋瑄及李文娟找來的競總會計何璦廷等人負責查帳及登錄資料。

除了專案小組全面清查柯營金流，黃珊珊19日召開「查帳進度記者會」也向民眾黨支持者致上最深歉意，自爆新增2筆誤登項目及漏報約80筆外，她也坦承此次財務處理過程有嚴重瑕疵、申報過程匪夷所思、草率與混亂。

全案目前最關鍵的破口、即三筆共916萬元由時樂與尼奧2公司的出帳資料，除了至今查無單據，為何在政治獻金登錄日前截止後，陳瑋暄和端木正卻突然在4月、5月及6月間，3度以異動方式陸續填入？

身兼時樂及尼奧負責人戴利玲稱，她得知帳目出問題後才問好友黃珊珊，黃一度沒讀她的LINE，後來黃向她表示會去處理，最後卻沒人來溝通，後來柯文哲跟她通過一次電話，柯在電話中也向她表示很不好意思，會詳查此事，她不能私了或把此事吞下去，不然就會成為共犯。


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