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Fed首度降息市場憂「賣股避風頭」　7次歷史經驗一次看

▲Jerome Powell。（圖／路透社）

▲Fed主席鮑威爾（Jerome Powell）預計9月宣布降息。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合報導

美國從年初以來，降息消息不斷，但Fed因經濟數據考量始終未動作，隨著通膨持續回落，加上就業和經濟數據表現，9月降息路徑更加明確。投資人都在預測，Fed今年首度降息後，股市是漲是跌，但是Fed考慮降息的原因有許多，歷史上也會因為降息原因，導致後續3至6個月的投資報酬率大有不同，專家從過往30年的7個「首度降息」之後的經驗，分析本次降息後可能的走向。

《MarketWatch》報導，許多投資人都想知道，在Fed今年首度降息後，他們是否預防性出售股票；對此，「MRB Partners」美國股票策略師魯西蒂（Salvatore Ruscitti）指出，這取決於降息的原因以及經濟前景。

魯西蒂提出歷史數據指出，1995年7月、1998年9月、2019年8月，首次降息後並未引發經濟衰退，投資人在3和6個月內，看到了不錯的資本市場報酬率，代表這幾次屬於預防性降息。然而，若降息是迫於經濟嚴重疲弱的前景，如1990年7月、2001年1月、2007年9月，則首次降息後的3、6個月股市都出現疲弱，這種便屬於經濟衰退降息。

2020年因疫情爆發採取的迅速降息行動則是一次例外，美股卻又在3和6個月內大漲了4.4％、16.2％。對此，魯西蒂表示，「疫情驅動的經濟下滑在其規模、短暫性以及引發的大規模政策貨幣刺激政策上，都是獨一無二的。」

一切都顯示，投資人是否會在Fed首次降息的訊息公布後賣出股票，取決於他們認為Fed是因為通膨緩和才降息，還是因為經濟嚴重疲弱而不得不這麼做。

近期的市場下滑表明，交易員擔心Fed放鬆政策是出於後者的原因，但魯西蒂認為這種擔憂過於悲觀。他指出，「對美國經濟衰退的擔憂被誇大了，Fed在應對勞動力需求放緩方面並未落後於形勢。經濟增長雖然從前幾個季度的快速步伐放緩，但仍然遠未達到停滯或收縮的地步。」

儘管如此，魯西蒂承認，股市不太可能從現在開始穩步上升，除非人們對軟著陸的信心進一步增強。此外，季節性的逆風可能會讓投資者在增加股票敞口方面更加謹慎，同時對地緣政治緊張局勢，以及即將到來的美國選舉的擔憂也可能影響市場情緒。

「這些因素表明，在短期內應該嚴格控制風險，並在投入新資金進入股市時保持耐心。」魯西蒂說，「然而，基於Fed降息對風險資產不利的想法而積極拋售股票，根據經濟證據來看，還為時過早。」

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