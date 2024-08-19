　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美「婆婆槍殺媳婦」自戕亡！　竟是為了4歲孫女監護權

▲▼美「婆婆槍殺媳婦」自戕亡！　竟是為了孫女監護權。（圖／翻攝臉書Marc Bellanger）

▲瑪莉莎在曼哈頓街頭遭婆婆槍殺。（圖／翻攝臉書Marc Bellanger）

記者吳美依／綜合報導

美國紐約市發生「婆媳雙亡」的駭人案件，一名65歲婦人在大馬路邊，公然槍殺媳婦，並且當場自戕身亡。據悉，她已罹患癌症末期，得知兒子與媳婦分居後，為了協助爭取4歲孫女的監護權，竟然痛下毒手。

這起悲劇發生在今年7月，根據監視器畫面，45歲死者瑪莉莎（Marisa Galloway）正忙著把行李裝上車，未料婆婆凱瑟琳（Kathleen Leigh）悄悄靠近，朝其後腦與背部各開一槍，接著舉槍自盡。

2021年7月，瑪莉莎與丈夫扎卡萊亞（Zachariah Reed）分居，原因是「擔心自己的安全」，2022年11月針對4歲女兒的監護權達成協議。在此之後，瑪莉莎又透過捐精服務生下1歲小女兒，這個女嬰現在已經交由外公外婆照顧。

案發當時，瑪莉莎已經把小女兒安置在車上，正要出發去丈夫家接大女兒，準備一起前往紐澤西娘家共度5天假期，未料卻被當街謀殺。

《紐約郵報》報導，65歲凶嫌凱瑟琳罹患癌症末期，生前留下一封長達7頁的親筆信，還指名要「給警察」，內容描述她認為媳婦如何離間兒子與孫女的感情，甚至懷疑瑪莉莎虐待孫女。

死者父母表示，瑪莉莎與丈夫仍在爭奪女兒的完全監護權，她2度因為對方的指控，被迫接受兒福調查，但都被證明清白。

此外，死者父母16日也向法院提交緊急請願書，請求將監護權協議中、原本屬於瑪莉莎的育兒時間，轉移給他們兩老，因為女婿現在已經帶著4歲孫女躲回芝加哥，並且禁止他們與孫女聯繫。

《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會。自殺防治諮詢安心專線1925、生命線協談專線1995。

ET快訊
戴資穎明奧運後首戰　依瑟儂宣布退賽
台北富家女遭詐千萬！　詐團：釣到大魚了
快訊／曾格爾「約泡」確定賠30萬　正宮岳啟儒：加碼全數捐出
iPhone 16 Pro神秘新色曝！　果粉反應兩極：好噁心
不長眼！台中2女闖老雪花齋纏鬥　老闆是少林傳人
已婚女警擁吻男巡佐！　分局8警「好奇」下場慘了
不主動辭立委　黃珊珊3度重申「大家一起面對」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

東京電力公司：福島核電廠「核燃料碎片」22日開始取出

蒜頭剝不開！一看驚覺「整顆都是水泥做的」　印度人妻超傻眼

窗戶清潔工人31樓墜落亡！　陳屍曼谷飯店泳池

美「婆婆槍殺媳婦」自戕亡！　竟是為了4歲孫女監護權

大轉彎！新加坡宣布推出「失業補助」　可領近15萬元

60分鐘內連續咬傷17人　流浪狗發狂「飛撲啃咬男子臉」畫面曝

美韓今展開「乙支自由之盾」軍演　尹錫悅警告：北韓試圖滲透社會

遭丈夫推下山谷！　她全身骨折「忍痛爬9hrs」求救：不想孩子變孤兒

會晤以色列總統　布林肯：現在可能是停火談判「最後機會」

金正恩演說出現南韓腔　脫北者：高官都在看韓劇

統神拳擊機測試拳頭威力　打出「學生妹軟拳」嚇傻

《拳上》統神狂吼：我叫你閉嘴！　蹦闆「打輸退自媒體」再岔賭百萬

2歲典典寶寶上學爆哭：我要回家QQ　趙小僑曝一周變化「比劉子銓好XD」

行人過斑馬線遭「輾過腳跟」　痛到秒蹲下...駕駛0減速離開

朝助理開罵結果竟無人　老闆嘆：罵了會離職...

香蕉戴帽見荔枝椿象卵　老婆驚呼：蛋孵化了...

提醒溪流「白泡區」藏危機！　教練：穿救生衣都不一定浮起

出國父母狂放閃到處親　2女兒被當腳架狂翻白眼

蹦闆喊拳上輸了退自媒體　統神嗆閉嘴：你S了也沒差

花蓮老師地震緊抱幼童　用身體護住：太專業！

東京電力公司：福島核電廠「核燃料碎片」22日開始取出

蒜頭剝不開！一看驚覺「整顆都是水泥做的」　印度人妻超傻眼

窗戶清潔工人31樓墜落亡！　陳屍曼谷飯店泳池

美「婆婆槍殺媳婦」自戕亡！　竟是為了4歲孫女監護權

大轉彎！新加坡宣布推出「失業補助」　可領近15萬元

60分鐘內連續咬傷17人　流浪狗發狂「飛撲啃咬男子臉」畫面曝

美韓今展開「乙支自由之盾」軍演　尹錫悅警告：北韓試圖滲透社會

遭丈夫推下山谷！　她全身骨折「忍痛爬9hrs」求救：不想孩子變孤兒

會晤以色列總統　布林肯：現在可能是停火談判「最後機會」

金正恩演說出現南韓腔　脫北者：高官都在看韓劇

開發金控更名凱基金控　今日董事會通過基準日為10月9日

「文化中心到底是誰的？」　建案廣告互嗆在地也傻眼

東京電力公司：福島核電廠「核燃料碎片」22日開始取出

機車汰舊及新購電動補助用罄　嘉義縣凱米颱風補助加碼50萬

孫可芳新手媽外出「遇2設施感想」引共鳴！　第一次帶4月寶吃外食

韓星都在瘋Y3K時尚！用金屬質感單品　輕鬆拿捏時髦態度

戴資穎明奧運後首戰！依瑟儂退賽　「麟榤配」日本賽首輪碰地主

全國少年青少年桌球菁英賽　嘉義陳凱程、陳凱新兩兄弟奪雙冠

畢業北京名校！網傳33歲女子面試都落榜　租屋「活活餓死」無人知

南縣議會關心美術館選址防洪隱憂　許淑華：爭取10億排洪計畫

泰國3A級金枕頭榴槤 買2送2 肉多厚實籽又小

國際熱門新聞

恐爆規模9.0強震！　俄堪察加半島火山噴發「直噴天際5公里」

澳洲男囚淒厲慘叫！　遭多名獄友輪流性侵長達半小時

不是泡麵！　日本超市颱風天「1美食」全被掃光

空姐飯店房間遭男闖入　拖到地上性侵

亞馬遜「狂叫1400多次救護車」

韓40歲女子困「警車後座」36小時喪命

烏克蘭猛烈攻俄　白俄調3分之1兵力駐邊境

北韓譴責烏克蘭　攻打俄羅斯是「恐怖行為」

格鬥賽前對峙　她竟遭抓頭強吻

韓7月躺平青年達44.3萬人　創歷年新高

印女醫遭性侵殺害　醫怒持續罷工

10歲女童散步　發現「5個恐龍腳印」

情侶中10萬大獎被搶劫　家門口中槍倒地

烏克蘭炸毀庫斯克第2座大橋　澤倫斯基曝「進攻俄本土目的」

更多熱門

相關新聞

美韓今展開「乙支自由之盾」軍演　遏阻北韓

美韓今展開「乙支自由之盾」軍演　遏阻北韓

美國與南韓每年例行實施的軍演「乙支自由之盾」（UFS）已從今（19）日凌晨起正式展開，預計29日結束，為期11天，軍演焦點集中在如何應對北韓（朝鮮）近年來高度發展的核武、導彈、大規模殺傷性武器。對此，南韓總統尹錫悅強調，必須靠強大的軍事力量，才能守護自由與繁榮。

情侶中10萬大獎被搶劫　家門口中槍倒地

情侶中10萬大獎被搶劫　家門口中槍倒地

美COVID-19疫情迅速升溫！　8月確診率創今年新高

美COVID-19疫情迅速升溫！　8月確診率創今年新高

民主黨全代會連4天登場　拜登與賀錦麗再同台

民主黨全代會連4天登場　拜登與賀錦麗再同台

不煮飯被嫌！爸打給婆婆家回嗆

不煮飯被嫌！爸打給婆婆家回嗆

關鍵字：

北美要聞婆媳

讀者迴響

熱門新聞

快訊／雲雀颱風凌晨生成　今下最大地區曝

房貸利率飆升！　官股行庫區間上限衝破3字頭

女嬰存活機率僅2%…母只生1個「已結紮」：想生女兒很久了

林襄公開胸前無碼照！「2點顏色」全透出

北市發錢了！今起四大超商嗶一下「領1500元」

雙球快掉出！台中2女跑進百年名店開打

銀行罕見鬧錢荒　信義：大量貸款＋房價大漲「銀行也受不了」

10大旅館營收「亮紅字」衰退16%　學者：年底恐有倒閉潮

活潑嫩妹遭潛水教練侵犯！嚇到逃出墾丁民宿

工人遭鋼筋海壓死　東豐快停工挨罰30萬

高雄烤玉米爆紅！辣闆娘曝穿衣清涼原因

醫LINE照片！　妻緊張畫紅圈「那隻是什麼」

替小孩無腦存股18年賺849萬！　爸曝「報酬率160％」存股清單

陸2青年赴俄戰場被當砲灰　僅活一天

苗栗女當街遭2黑衣男擄上車！夫隔一夜報警

更多

最夯影音

更多

統神拳擊機測試拳頭威力　打出「學生妹軟拳」嚇傻

《拳上》統神狂吼：我叫你閉嘴！　蹦闆「打輸退自媒體」再岔賭百萬

2歲典典寶寶上學爆哭：我要回家QQ　趙小僑曝一周變化「比劉子銓好XD」

行人過斑馬線遭「輾過腳跟」　痛到秒蹲下...駕駛0減速離開

朝助理開罵結果竟無人　老闆嘆：罵了會離職...

熱門快報

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面