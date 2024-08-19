美「婆婆槍殺媳婦」自戕亡！　竟是為了4歲孫女監護權

▲瑪莉莎在曼哈頓街頭遭婆婆槍殺。（圖／翻攝臉書Marc Bellanger）



記者吳美依／綜合報導

美國紐約市發生「婆媳雙亡」的駭人案件，一名65歲婦人在大馬路邊，公然槍殺媳婦，並且當場自戕身亡。據悉，她已罹患癌症末期，得知兒子與媳婦分居後，為了協助爭取4歲孫女的監護權，竟然痛下毒手。

這起悲劇發生在今年7月，根據監視器畫面，45歲死者瑪莉莎（Marisa Galloway）正忙著把行李裝上車，未料婆婆凱瑟琳（Kathleen Leigh）悄悄靠近，朝其後腦與背部各開一槍，接著舉槍自盡。

2021年7月，瑪莉莎與丈夫扎卡萊亞（Zachariah Reed）分居，原因是「擔心自己的安全」，2022年11月針對4歲女兒的監護權達成協議。在此之後，瑪莉莎又透過捐精服務生下1歲小女兒，這個女嬰現在已經交由外公外婆照顧。

案發當時，瑪莉莎已經把小女兒安置在車上，正要出發去丈夫家接大女兒，準備一起前往紐澤西娘家共度5天假期，未料卻被當街謀殺。

《紐約郵報》報導，65歲凶嫌凱瑟琳罹患癌症末期，生前留下一封長達7頁的親筆信，還指名要「給警察」，內容描述她認為媳婦如何離間兒子與孫女的感情，甚至懷疑瑪莉莎虐待孫女。

死者父母表示，瑪莉莎與丈夫仍在爭奪女兒的完全監護權，她2度因為對方的指控，被迫接受兒福調查，但都被證明清白。

此外，死者父母16日也向法院提交緊急請願書，請求將監護權協議中、原本屬於瑪莉莎的育兒時間，轉移給他們兩老，因為女婿現在已經帶著4歲孫女躲回芝加哥，並且禁止他們與孫女聯繫。

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