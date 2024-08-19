美韓今展開「乙支自由之盾」軍演　尹錫悅警告：北韓試圖滲透社會

▲美國與南韓將從19至29日舉行為期10天的乙支自由之盾聯合軍演。圖為位於南韓京畿道平澤市的駐韓美軍韓福瑞營。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

美國與南韓每年例行實施的軍演「乙支自由之盾」（UFS）已從今（19）日凌晨起正式展開，預計29日結束，為期11天，軍演焦點集中在如何應對北韓（朝鮮）近年來高度發展的核武、導彈、大規模殺傷性武器。對此，南韓總統尹錫悅強調，必須靠強大的軍事力量，才能守護自由與繁榮。

根據《韓聯社》，尹錫悅19日在首爾市龍山區總統辦公室危機管理中心，針對此次美韓聯合軍演召開乙支國家安全保障會議，首先他強調近年來戰爭的型態愈來愈多元，且北韓除了高度發展核武與導彈，最近更經常向南韓空飄穢物與垃圾氣球，且試圖靠輿論與宣傳戰術滲透南韓，對南韓構成直接性的威脅。

尹錫悅表示，「透過此次軍演，未來無論面臨北韓何種型態的挑釁，皆能維持強烈應對的態勢與力量。韓美兩國的聯合防衛態勢堅若磐石，透過對北韓強烈的遏阻力道，守護韓半島（朝鮮半島）的和平。此次軍演中，將從多個角度檢視防衛態勢，展現韓美同盟的威嚴。」

▲尹錫悅警告，北韓試圖透過輿論戰與製造假消息，從南韓社會內部開始滲透（圖／達志影像）

尹錫悅在國務會議上警告，南韓內部社會其實處處潛藏著威脅自由民主主義的「反國家勢力」份子，一旦兩韓開戰，這些反國家勢力份子就會被北韓利用，動員參與輿論與宣傳戰，包括散播假消息等，加深南韓社會內部的對立與矛盾。

據悉，美韓兩軍將在各領域作戰充分運用陸、海、空、網路、航太等方面戰略資產，遏制來自北韓的大規模殺傷武器攻擊，陸、海、空軍也會進行不同的實戰訓練，包括大規模野外機動和射擊訓練、美韓聯合導彈防防空射擊、美韓聯合空中突擊作戰、美韓聯合渡河訓練、公共場所的反恐綜合訓練。

針對此次美韓軍演，北韓外務省美國研究所透過官媒《朝中社》發表聲明，內文指出軍演突顯美國和其附隨勢力在朝鮮半島（韓半島）與周邊地區的軍事干涉行徑，並表示將會儲備戰力，以維持防止戰爭爆發的恐怖平衡。