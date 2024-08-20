李孟諺小三「曾任八大、南市府」起底！　疑被自己人出賣

記者黃翊婷／綜合報導

交通部長李孟諺19日被爆料與來自中國福建的張姓女子發生婚外情，隨後火速請辭。南部政壇人士透露，張女曾在台南八大行業工作，進而結識李孟諺，李可能是被自己人出賣；還有傳聞聲稱張女曾在南市府水利局任職。不過，關於張女的各種傳聞，目前大部分都未獲得證實。

▲李孟諺與張女的合照被曝光。（圖／翻攝自PTT）

李孟諺19日被PTT網友爆料，指稱李與張女發生婚外情長達10年，早在李執掌台南市水利局時，兩人就已經在一起，他們經常進出高級餐廳、公開場合，直到李升上要職，才開始冷落張女。消息曝光之後引發各界熱議，李孟諺則火速發布聲明道歉，並向總統賴清德、行政院長卓榮泰口頭請辭獲准。

▲李孟諺火速請辭。（資料照／記者李姿慧攝）

今年49歲的張女來自中國大陸福建省福州市，以陸配身分嫁來台灣，育有一名女兒（27歲），現階段在某泰式養生館工作，居住於新北永和某高級社區，該社區27坪房型市價大約3000多萬元。

根據《聯合新聞網》報導，南部政壇人士透露，張女曾在台南八大行業工作，進而結識當時在台南市政府任職的李孟諺，這件事並非圈內祕密，李可能是被自己人出賣。而關於張女的傳聞眾說紛紜，大部分都尚未獲得證實，至於傳聞張女曾擔任南市府水利局約聘人員一事，根據《中時新聞網》報導，已被市府資深人員否認。