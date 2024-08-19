李孟諺小三陸配身分曝光！　住3千萬豪宅是遠航張綱維蓋的

▲交通部長李孟諺外遇陸配，小三身分曝光，目前住在新北永和某高級社區。（圖／記者蔡亞樺攝）

記者趙蔡州／綜合報導

交通部長李孟諺19日被網友爆料，與張姓女子發生婚外情長達10年，事後火速發布聲明道歉並請辭獲准，張女的身分也引發大眾關注。張女來自大陸福建省福州市，今年已經49歲，以陸配身分來台十多年，有一名27歲女兒，目前住在新北永和某高級社區。

根據《TVBS新聞網》，被爆料跟李孟諺有婚外情張女今年49歲，來自中國大陸福建省福州市，以陸配身分嫁來台灣十多年，育有一位27歲女兒，在民權東路某泰式養生館工作，目前居住在新北永和某高級社區，27坪房型市價約3千多萬，這個社區也是前遠航董事長張綱維旗下建案。

▲網友還曝光2人多張親密合照。（圖／翻攝自批踢踢）

事件起因於有網友在批踢踢爆料，李孟諺與張姓女子婚外情長達10年，2人早在李孟諺執掌台南市水利局時就已經在一起，同時曝光的還有多張2人的親密合照，「張女還算是明事理的人，10年來不圖名分、不圖錢財，為李孟諺獨身，不離不棄，陪伴李孟諺在政壇一路沉浮」。

爆料者還說，李孟諺最初也算是對張女付出真情，經常帶張女進出高級餐廳，甚至在公開場合也毫不避嫌，直到李孟諺榮升要職後開始冷落對方，最終始亂終棄，最後還調侃「前有行政院前發言人陳宗彥、現在又跑出李孟諺，李已經是比較專情」。

爆料曝光後，李孟諺火速發布聲明道歉，表示針對其個人過去行為造成太太與家人的莫大困擾，以及導致社會大眾觀感不佳，由衷表達最深歉意，並同時向賴清德總統及卓榮泰院長口頭請辭，希望勿因其過往個人行為而影響社會大眾對於交通部同仁及行政團隊的信心。

事實上，自賴清德贏得總統大選，李孟諺開始加官晉爵後，相關爭議也隨之而來，像是國民黨立委王鴻薇曾爆料他在接任交通部長前，曾跟涉嫌掏空遠東航空董座張綱維的委任律師謝協昌喝咖啡，喝咖啡的當天晚上更被媒體直擊，他坐計程車離開後，就在張女居住的社區下車。

李孟諺疑似是因為這件事情發生後，發現有媒體會跟拍自己，進而擔心婚外情可能會曝光，才決定斷了與張女的感情，不過這一段最終仍遭網友踢爆，他也因此斷了仕途。

▼李孟諺在接任交通部長前，曾跟涉嫌掏空遠東航空董座張綱維的委任律師謝協昌喝咖啡。（圖／王鴻薇辦公室提供）