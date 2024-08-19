火速道歉請辭！　李孟諺「斷開10年婚外情」原因曝光

▲王鴻薇曝光李孟諺遭跟拍照。（翻攝王鴻薇臉書）

圖、文／鏡週刊

交通部長李孟諺今（19日）遭爆與張姓女子婚外情長達10年，李孟諺隨後請辭獲准。為何10年婚外情一夕間遭曝光？本刊掌握，520總統就職前，李孟諺被藍委王鴻薇爆出與前遠航董事長張綱維委任律師喝咖啡的跟拍照，李孟諺驚覺自己遭到跟拍，擔心婚外情曝光，決心斷了這段情，但因女方不願放手，最終地下情遭上網踢爆。

早在今年5月初，李孟諺被內定為交通部長後，就被國民黨立委王鴻薇在臉書爆料，貼出李孟諺與張綱維的委任律師謝協昌喝咖啡的跟拍照。王鴻薇當時質疑：「李孟諺（4月）22日被質詢是否認識張綱維，隔日卻約見張綱維律師。爆料者提供，4月23日下午6點左右，準交通部長李孟諺，和侵占遠航案張綱維委任律師謝協昌共同喝咖啡，時間點如此微妙，啟人疑竇。」

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▲王鴻薇5月初在臉書質疑李孟諺與張綱維律師喝咖啡。（翻攝王鴻薇臉書）

本刊掌握，李孟諺當時對外回應說自己是「好心被雷親」，接受陳情卻被誤會，但私底下，李因與謝協昌的會面遭跟拍大為緊張，還曾私下透過友人打聽，想知道是何方人馬在跟拍他；而當時李孟諺也確實被直擊他晚間搭計程車在新北永和的樺福水悅外下車，樺福水悅也就是今天PTT爆料指稱的張姓女子住處。

據悉，李當時擔憂自己的婚外情因跟拍而曝光，決心斷了與張姓女子的婚外情，孰料女方不願放手、積極挽回，最後控李「始亂終棄」，最終這段地下情遭上網曝光，也斷了李的仕途。



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