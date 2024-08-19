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李孟諺黯然下台「高鐵南延」進度恐延後　台鐵票價調漲也未定案

▲▼交通部長李孟諺視察蘇花鐵公路。（圖／交通部提供）

▲李孟諺（左）先前視察蘇花鐵公路。（圖／交通部提供）

文／中央社

交通部長李孟諺今天被爆料曾有長達10年的婚外情，向總統賴清德及行政院長卓榮泰口頭請辭，行政院准予辭職。李孟諺接掌交通部只有92天，為74年來任期最短的交通部長。

李孟諺5月20日接任交通部長，到今天92天，比因台鐵普悠瑪事故而辭職的前交通部長吳宏謀在任4個多月還短，只比中華民國行憲後第3任交通部長陳良（任期從1950年2月1日到同年3月15日）多1個半月。

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因只有在任3個月時間，李孟諺對涉及陸海空及觀光與氣象的交通業務，還無法一一觸及，關注較多的是鐵道與公路工程。

李孟諺日前與主跑交通部的媒體記者座談時，才提到多項交通政策想法，包括29年未調整的台鐵票價，台鐵9月會提出方案，但會綜合考量各項因素，昨天傳出台鐵區間票價可能漲4成，他還說是錯誤資訊。

另外，高鐵延伸屏東路線，李孟諺表明確定年底前會定案，並首度公開談論高鐵延至屏東路線若改為進高雄市區的好處，他認為對高雄市百年發展有正面影響。

▲▼交通部長李孟諺視察台鐵八掌溪橋路基流失情形 。（圖／交通部提供）

▲李孟諺（左）先前視察台鐵八掌溪橋路基流失情形 。（圖／交通部提供）

另外，對於4月3日花蓮大地震後，台鐵北迴線和仁與崇德間路段常遇到豪雨就發生落石或土石流而無法通行，李孟諺也證實有必要研議改線。

為振興花蓮觀光，李孟諺上週首次率交通部相關主管及同仁共50多人，到花蓮召開部務會報，並與當地旅遊業者座談，也希望其他部會比照辦理，沒想到上週是他在任最後一次部務會報。

李孟諺為展現他重視道安的決心，也規定每週公布前一週各縣市行人交通事故情形，盼督促地方政府加速改善人行設施。

這兩天，李孟諺還率媒體視察台26線陸蟹試驗性生態廊道及墾丁氣象雷達站，原訂中午回台北；不料被爆出婚外情，他隨即更改行程，請辭獲准。

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