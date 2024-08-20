　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

八成國人忽略補鈣，解決方法超簡單！

▲▼ 統一瑞穗鮮乳-2024鮮乳品類教育。（圖／記者黃克翔攝）

▲早晚一杯鮮奶能快速補充蛋白質、鈣質等多種營養。（圖／記者黃克翔攝，下同）

消費中心／綜合報導

一早衝出門趕車、趕上班，進了辦公室又要坐好久，累積「不動指數」動輒4~5小時，再加上少曬太陽、缺乏運動、飲食作息不規律等NG生活方式，不知不覺間加速鈣質流失，長期缺乏鈣質身體卡卡不順，面對這樣忙碌又充滿挑戰的日子，如何讓身體獲得足夠營養保持活動力？別擔心！讓鮮奶解決煩惱，無論是早起的早餐、或是午後點心，鮮奶能快速補充鈣質、蛋白質營養！

可別以為長大後就不需要喝鮮乳了！根據衛福部《國民營養健康狀況變遷調查》報告，鈣質是國人最缺乏的礦物質之一，成人鈣攝取不足率竟然超過8成！事實上，鈣質對我們來說是從小到老都離不開的營養素。根據國民健康署的的資料，人體的骨質約在20至30歲達到巔峰，之後就開始逐漸減少，所以維持充足的鈣質攝取對每一個年齡層都很重要。鈣質不只幫助骨骼和牙齒健康，也是維持良好生活品質的關鍵，鮮奶中不僅含有鈣質，還有蛋白質，對肌肉的生長和修復很重要。因此運動後喝1杯鮮奶，不僅補充水份，還可提供肌肉合成所需的蛋白質， 不論你是成長中的小朋友、年輕的上班族，還是開始注重保健的中年朋友，每個年齡層都應該多留意鈣質攝取，讓身體更有力、生活更有活力！

輕鬆補鈣有秘訣！鮮奶鮮乳類的鈣質較容易被人體吸收，為獲得足夠的鈣質，鮮奶19歲以上成人每日應喝1.5~2杯的量，每杯240毫升的乳品約含250毫克鈣質，可提供成人一日約1/4的鈣建議攝取量，不僅如此，鮮奶也是優質蛋白質來源，提供9種人體無法自行合成的必需胺基酸，是妥妥的「完全蛋白質」。每天早晚各一杯鮮奶，輕鬆方便的補充營養。

▲▼ 統一瑞穗鮮乳-2024鮮乳品類教育。（圖／記者黃克翔攝）

▲瑞穗鮮乳每一個製程都經過嚴格把關。

一杯看似平凡的鮮奶，背後卻蘊含著對品質的用心堅持。牧場環境、牛隻的飼養方式、飼料的營養都會影響生乳品質，瑞穗鮮乳精選全台8大乳區，從牛隻的健康管理，到生乳的保存和檢驗，甚至每一個製程都經過嚴格把關。十年來，瑞穗鮮乳致力於提升品質，幾乎達到100%的A級乳標準。365天低溫直送，並且設立嚴謹的牧場評鑑機制，經過專人實地檢查，包材和成品更是經過至少1039項食安檢驗，確保每一口鮮奶既美味又健康，讓每個家庭都能安心享用，更連續八年獲得Monde Selection世界品質評鑑大賞金獎、iTi比利時風味絕佳獎，從上百個國家中脫穎而出，連國際名廚都讚不絕口！

▲▼ 統一瑞穗鮮乳-2024鮮乳品類教育。（圖／記者黃克翔攝）

▲瑞穗鮮乳推出限時優惠。

現在歡慶瑞穗鮮乳連續八年獲得國際金獎雙料榮耀，各大通路限時優惠中，至9/3於7-ELEVEN購買瑞穗鮮乳1858ml加上230ml系列任一瓶即現省10元；全聯則是即日起至9/5，瑞穗鮮乳全系列單筆每滿99元即贈50元福利點，把握機會早晚各一杯鮮奶補充足夠的營養，注入滿滿元氣！


 

ET快訊
砸毀忠孝橋！肇事男竟才還在實習　首載鋼樑就出事

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

短短30秒勾起心中的溫馨回憶，每一幕都是最暖心的刻度！

一次集滿巨星和金牌！微風信義「蒙地卡羅之夜」極致奢華　尹斗俊也來最頂派對

【廣編】桂格、天地合補禮盒滿額送HELLO KITTY行李箱　再抽三星電視

平日限定！必勝客「9款大比薩下殺299元」只剩4天

八成國人忽略補鈣，解決方法超簡單！

【廣編】濟州島饗宴超COOL來襲，讓你清涼一夏

【廣編】全台最高影城盛大開幕！王牌映画影城8月21日試營運

佳格食品打造永續行動生態系　邀請你一起共創狀態很好的台灣

7-11推出全新「水蜜桃思樂冰」還能加爆爆珠！限時3天「買1送1」

【廣編】歐德RO淨水機新上市　ALLDAY喝好水

邊荷律濕身跳爆紅三振舞　涼水季拿水桶互潑玩超瘋

熱血男狂練Curry一段式投籃　投2萬球「0基礎→精準三分」

南志炫「爸爸公司舉牌控外遇」害失業　小三威脅3億..張娜拉出手：做錯事的是她！

哈士奇喝奶太大聲吵醒同伴　6汪湧上搶食害媽無法睡QQ

卡忠孝橋！老闆直接賣早餐　上班族買100元喊：值得啦

聯結車撞破忠孝橋護欄　驚悚土石狂洩瞬間曝光！

超級藍月2024首亮相　NASA：距地球最近位置

超載10公噸！鋼樑砸毀忠孝橋　聯結車駕駛公共危險上銬移送

設計師用餐遇刺青伯要求理髮　被請飲料當回禮驚訝：反差萌

【明知故問】 扮成 #死恃 去看電影 店員問：請問要看什麼電影？XD

一次集滿巨星和金牌！微風信義「蒙地卡羅之夜」極致奢華　尹斗俊也來最頂派對

【廣編】桂格、天地合補禮盒滿額送HELLO KITTY行李箱　再抽三星電視

平日限定！必勝客「9款大比薩下殺299元」只剩4天

八成國人忽略補鈣，解決方法超簡單！

【廣編】濟州島饗宴超COOL來襲，讓你清涼一夏

【廣編】全台最高影城盛大開幕！王牌映画影城8月21日試營運

佳格食品打造永續行動生態系　邀請你一起共創狀態很好的台灣

7-11推出全新「水蜜桃思樂冰」還能加爆爆珠！限時3天「買1送1」

【廣編】歐德RO淨水機新上市　ALLDAY喝好水

夢幻沾醬「肯瓊醬」入堡！麥當勞全新「辣味四盎司牛肉堡」來了

經典再現！《你的名字》 隔8年全台再上映　新海誠揭靈感來源

僅此1輛！保時捷「手工訂製復古跑車」亮相　拆軟頂裝雙駝硬頂蓋

天弓三型擊殺接戰　國軍海空飛彈精準射擊

查水錶建功！包租公10套房「申報空屋」　國稅局揪漏報百萬所得

集集鐵道改善工程因天災不斷延宕...9月將開工　卓榮泰、交部會勘

韓國瑜伽老師沒穿內衣雪乳下壓　撼動90萬網友！IG謝：我愛你們

相關新聞

傳統、超商豆花有差！營養師：吃對鈣質高25倍

傳統、超商豆花有差！營養師：吃對鈣質高25倍

稱霸南臺灣國宴級美味　翰林茶館與瑞穗鮮乳的完美搭配

稱霸南臺灣國宴級美味　翰林茶館與瑞穗鮮乳的完美搭配

「班班喝鮮乳」9月上路！配送方式難解　團膳業：無車可送

「班班喝鮮乳」9月上路！配送方式難解　團膳業：無車可送

獨／新版鮮乳標章上路！新增「台灣鮮乳」字樣　舊版流通至今天

獨／新版鮮乳標章上路！新增「台灣鮮乳」字樣　舊版流通至今天

國小生9月起每周喝2次國產鮮乳　附設幼兒園也有「共133萬人受惠」

國小生9月起每周喝2次國產鮮乳　附設幼兒園也有「共133萬人受惠」

關鍵字：

瑞穗鮮乳補鈣鮮乳

讀者迴響

最夯影音

更多

邊荷律濕身跳爆紅三振舞　涼水季拿水桶互潑玩超瘋

熱血男狂練Curry一段式投籃　投2萬球「0基礎→精準三分」

南志炫「爸爸公司舉牌控外遇」害失業　小三威脅3億..張娜拉出手：做錯事的是她！

哈士奇喝奶太大聲吵醒同伴　6汪湧上搶食害媽無法睡QQ

卡忠孝橋！老闆直接賣早餐　上班族買100元喊：值得啦

熱門快報

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面