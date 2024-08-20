八成國人忽略補鈣，解決方法超簡單！

▲早晚一杯鮮奶能快速補充蛋白質、鈣質等多種營養。（圖／記者黃克翔攝，下同）

消費中心／綜合報導

一早衝出門趕車、趕上班，進了辦公室又要坐好久，累積「不動指數」動輒4~5小時，再加上少曬太陽、缺乏運動、飲食作息不規律等NG生活方式，不知不覺間加速鈣質流失，長期缺乏鈣質身體卡卡不順，面對這樣忙碌又充滿挑戰的日子，如何讓身體獲得足夠營養保持活動力？別擔心！讓鮮奶解決煩惱，無論是早起的早餐、或是午後點心，鮮奶能快速補充鈣質、蛋白質營養！

可別以為長大後就不需要喝鮮乳了！根據衛福部《國民營養健康狀況變遷調查》報告，鈣質是國人最缺乏的礦物質之一，成人鈣攝取不足率竟然超過8成！事實上，鈣質對我們來說是從小到老都離不開的營養素。根據國民健康署的的資料，人體的骨質約在20至30歲達到巔峰，之後就開始逐漸減少，所以維持充足的鈣質攝取對每一個年齡層都很重要。鈣質不只幫助骨骼和牙齒健康，也是維持良好生活品質的關鍵，鮮奶中不僅含有鈣質，還有蛋白質，對肌肉的生長和修復很重要。因此運動後喝1杯鮮奶，不僅補充水份，還可提供肌肉合成所需的蛋白質， 不論你是成長中的小朋友、年輕的上班族，還是開始注重保健的中年朋友，每個年齡層都應該多留意鈣質攝取，讓身體更有力、生活更有活力！

輕鬆補鈣有秘訣！鮮奶鮮乳類的鈣質較容易被人體吸收，為獲得足夠的鈣質，鮮奶19歲以上成人每日應喝1.5~2杯的量，每杯240毫升的乳品約含250毫克鈣質，可提供成人一日約1/4的鈣建議攝取量，不僅如此，鮮奶也是優質蛋白質來源，提供9種人體無法自行合成的必需胺基酸，是妥妥的「完全蛋白質」。每天早晚各一杯鮮奶，輕鬆方便的補充營養。

▲瑞穗鮮乳每一個製程都經過嚴格把關。

一杯看似平凡的鮮奶，背後卻蘊含著對品質的用心堅持。牧場環境、牛隻的飼養方式、飼料的營養都會影響生乳品質，瑞穗鮮乳精選全台8大乳區，從牛隻的健康管理，到生乳的保存和檢驗，甚至每一個製程都經過嚴格把關。十年來，瑞穗鮮乳致力於提升品質，幾乎達到100%的A級乳標準。365天低溫直送，並且設立嚴謹的牧場評鑑機制，經過專人實地檢查，包材和成品更是經過至少1039項食安檢驗，確保每一口鮮奶既美味又健康，讓每個家庭都能安心享用，更連續八年獲得Monde Selection世界品質評鑑大賞金獎、iTi比利時風味絕佳獎，從上百個國家中脫穎而出，連國際名廚都讚不絕口！

▲瑞穗鮮乳推出限時優惠。

現在歡慶瑞穗鮮乳連續八年獲得國際金獎雙料榮耀，各大通路限時優惠中，至9/3於7-ELEVEN購買瑞穗鮮乳1858ml加上230ml系列任一瓶即現省10元；全聯則是即日起至9/5，瑞穗鮮乳全系列單筆每滿99元即贈50元福利點，把握機會早晚各一杯鮮奶補充足夠的營養，注入滿滿元氣！



