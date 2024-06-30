獨／新版鮮乳標章上路！新增「台灣鮮乳」字樣　舊版流通至今天

▲新款鮮乳標章新增「台灣鮮乳」字樣，舊版流通至今天。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

台紐經濟合作協定明年生效，為降低紐西蘭液態乳零關稅進口台灣，對本土酪農產業衝擊，農業部重新設計印有「台灣鮮乳」的鮮乳標章，以區隔國產鮮乳與進口乳品。農業部表示，新版鮮乳標章已經上路，新舊版本標章將併行流通至今天，明起（7/1）舊版鮮乳標章全面停止流通。

農業部表示，鮮乳標章是政府為保護消費者權益所實施的行政管理措施，促使廠商誠實以國產生乳製造鮮乳，政府依據乳品工廠每月向酪農收購的合格生乳量及其所實際產製的鮮乳量核發鮮乳標章。因此，選購貼有鮮乳標章的鮮乳產品，消費者才有保障。

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▲新舊版本「鮮乳標章」區別，新版新增「台灣鮮乳」字樣。（圖／翻攝農業部網站）

農業部長陳駿季日前受訪指出，為強化國產鮮乳與進口乳品的產品區隔，農業部重新設計「台灣鮮乳」標章，只有100％的台灣鮮乳才可以使用此標章，希望消費者多支持台灣本地的國產鮮乳。此外，農業部也行文至衛福部，希望能將保鮮期限1個月以上的進口乳更名為「長效乳」。

為減輕台紐經濟合作協定明年生效，對本土酪農業衝擊，農業部提出酪農產業升級計畫，已獲行政院核定通過，主要計畫重點項目包括提高乳牛泌乳效率、國產鮮乳與進口乳的產品區隔、增加國內乳製品加工項目，從今年9月開學起，也將提供全國133.5萬名國小及附設幼兒園學生，每周喝2次免費的學童乳。