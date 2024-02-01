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短短30秒勾起心中的溫馨回憶，每一幕都是最暖心的刻度！

生活中心／綜合報導

寒冷的冬天，你是否也曾感到孤單或心情低落？在人生的道路上碰到挑戰時，有些時候會感覺到孤單。成長的路途中，有人支持和鼓勵就像突然得到一份力量。最近瑞穗鮮乳推出了一支30秒的溫馨影片，以人生每個不同階段成長為主題，描述人生中前進、應援、嘗試的不同階段，讓人回想起成長過程中遇到的每個難題，都需要親友暖心的鼓勵支持，影片也提醒我們，在努力的同時別忘了要補充滿滿營養，才能更有力量的往前走，短短30秒影片令不少網友感受到心裡湧入一股暖流。

令人感動的成長影片中有代表【前進、嘗試、應援】等成長階段，還記得剛上學時總想趕快回家，出門前爸媽給了一瓶牛奶，想家時看著手中的牛奶，就想起父母的關愛更有勇氣向前。長大後嘗試做早餐給爸媽吃，看到爸媽第一次吃到孩子做的愛心早餐露出滿意的表情，感覺到無比的幸福力量。長大工作忙碌、熬夜加班忙到天昏地暗，有同事間相挺相援的革命情感，又有動力繼續努力了。

影片中出現的都是你我成長歷程裡熟悉又暖心的畫面，串起每個人成長的底點滴滴。看完影片後心中湧現無數思緒，期許自己無論前方的路多麼崎嶇，只要繼續努力向前，有親友相挺、有人陪伴就能順利過關，就像瑞穗鮮乳含有蛋白質和鈣質，提供人體必要的營養，是小朋友健康成長不可或缺的良伴，也為上班族提供方便的營養支援，無論是哪個階段，瑞穗鮮乳時時刻刻送上溫暖與營養，成為你前行路上最堅實的動力。

精神亮亮鮮奶蒸蛋

步驟一：將蛋打散後倒入瑞穗鮮乳、過篩到碗內。

步驟二：放入電鍋，外鍋加一杯水，鍋蓋預留一點空隙，等待電鍋跳起來。

步驟三：在蒸蛋上撒上蔥花即完成口感滑嫩、營養十足的鮮奶蒸蛋。

鮮奶玉米濃湯

步驟一：將洋蔥、火腿切丁。

步驟二：鍋中放入無鹽奶油，將洋蔥與火腿下鍋拌炒之後，再放入玉米粒。

步驟三：接著倒入瑞穗鮮乳，小火煮滾後加入2大匙鮮奶油，拌勻後濃郁香醇的鮮奶玉米濃湯就輕鬆上桌！

鮮奶燕麥粥

步驟一：鍋中倒入瑞穗鮮乳、小火煮滾後加燕麥攪拌至濃稠。

步驟二：接著以2大匙冰糖調味，拌勻後起鍋。

步驟三：放上喜歡的水果，香甜暖心的鮮奶燕麥粥就完成！搭配新鮮水果，果香＋奶香，讓孩子一口接一口，當正餐、點心都合適。

寒冷的冬天有家人、朋友的應援真的很暖心，感謝身邊的鼓勵與陪伴，我們也可以透過一些舉動，以瑞穗鮮乳製作美味營養料理，簡單不失手的鮮奶點心食譜，為他們送上滿滿的營養應援!在寒冬中，一起在家動手做，用鮮奶入菜輕鬆補鈣。

最簡單的料理就是蒸蛋，把水換成鮮奶，就能蒸出營養的鮮奶蒸蛋。小孩最愛吃的玉米濃湯，加入鮮奶取代水，賦予料理獨特奶香，做出營養滿滿的鮮奶玉米濃湯，滿足孩子的味蕾，輕鬆補足一天所需的兩杯鮮奶！

早餐是一天中最重要的一餐，可以優先選擇營養的鮮奶，鮮奶中的鈣質可以幫助骨骼和牙齒的健康，蛋白質則可以幫助生長發育，再搭配含有膳食纖維的穀物燕麥，還能幫助消化。只要簡單步驟，將牛奶加入燕麥和冰糖等材料，最後加些水果，就能享受到早餐中暖呼呼的燕麥粥，讓我們一起用這些美味營養的料理，為自己和家人提供營養應援吧！

▲▼瑞穗鮮乳,影片,人生3階段。（圖／品牌提供） 

▲瑞穗鮮乳搭配營養美味的配料，是開啟一天最溫柔的方式。（圖／品牌提供）

人生的旅途，有著各種美好與艱辛，每天都要來一杯牛奶，為生活應援加分！瑞穗鮮乳從牧場到餐桌，經過超越政府標準的1039項嚴格檢驗，超越A級乳源連續10年持續進步，不僅品質穩定，更是連續7年獲得國際雙料金獎肯定。從生乳到鮮乳，嚴謹的製程堅守最好品質的鮮乳，在每一個成長的階段中暖心相伴。喜迎新的一年、嶄新的未來，一路走來都少不了家人、朋友的陪伴，跟著瑞穗鮮乳的腳步一同成長，為自己也為家人、朋友打氣，讓你在繁忙時也可以快速方便的補充營養，帶來滿滿的支持與鼓勵。

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