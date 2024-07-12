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【廣編】稱霸南臺灣國宴級美味　翰林茶館與瑞穗鮮乳的完美搭配

翰林茶館,奶茶,瑞穗鮮乳（圖／品牌提供）

【廣編特輯】

圖、文／瑞穗鮮乳提供

「等一下要喝什麼？」這絕對是上班族必問的問題，辛苦工作之餘來一杯奶茶，絕對是每天上班療癒心靈的日常。不過說到奶茶，就不得不提到1986年創立的翰林茶館，如今已發展成為擁有超過40間分店的知名品牌，結合傳統與新穎，將台灣美食與茶飲文化推向世界。

翰林茶館堅持原料選用精選茶葉，與新鮮台灣在地、榮獲國際金獎肯定品質的瑞穗鮮乳。茶香與乳香圓潤香濃，使翰林飲品成為最深植人心的美味，就讓專業的吃貨告訴你，哪些經典奶茶絕對是必點！
TOP1：鮮奶鐵觀音
鐵觀音獨有的香氣，與瑞穗鮮乳完美融合，茶香奶味都很濃厚，風味醇厚鮮爽，絕對是經典必點！
TOP2：翰林茶館熊貓鮮奶茶
黑珍珠彈牙，口感香醇滑溜，白珍珠清爽Q彈，越嚼越香。黑白雙珠結合，多層次的口感給你超新鮮的感受！
TOP3：冰島鮮奶茶
嚴選上等普洱茶搭配瑞穗鮮乳與蜂蜜調製而成，蜂蜜香甜降低苦澀，入口不死甜。
沒喝過翰林的鮮奶茶，別說你喝過翰林，以鮮奶茶聞名的翰林茶館，又是如何造就出這一杯經典奶茶的？

從茶葉品質到精心挑選的台灣優質鮮奶，搭配Q彈珍珠，一杯稱霸南台灣的珍珠奶茶就是這樣誕生！而要創造經典的奶茶，茶與奶的融合更是關鍵。選用連國際米其林名廚也青睞的瑞穗鮮乳，從視覺色澤、香氣，到風味、口感，各方面品評都出色。鮮奶的香濃順口更提升了口感層次，好喝不膩口，融合清爽又甘甜茶湯，一口咬下珍珠，就是最療癒幸福的滋味，絕對是網友激推保證好喝的經典品牌！

每一杯溫潤的茶品，都是翰林蘊藏靈魂的代表作，而瑞穗鮮乳之所以能成為翰林茶館的選擇，關鍵在於瑞穗鮮乳都得經過1039項以上的嚴格檢驗。從動物用藥、生菌數、體細胞數到口感風味，每一項檢驗都保證了瑞穗鮮乳的A級品質。除了提供全台翰林品牌新鮮、品質一致的鮮乳之外，瑞穗鮮乳整體平衡、圓潤的鮮乳風味，能充分帶出茶葉的香氣，並讓口感更加滑順，是翰林茶館長期合作使用的主要原因。

瑞穗鮮乳的卓越品質與風味，不僅在台灣獲得廣泛認可，更在國際上獲得了米其林名廚們的讚賞。連續第7年獲得Monde Selection世界品質評鑑大賞金獎及iTi比利時風味絕佳獎的殊榮，充分展示了台灣酪農業的優秀成就。

在台灣，瑞穗鮮乳不僅是一個品牌，更是台灣民眾共同的記憶。從小時候的一瓶瓶學校牛奶，到成年後的每天健康選擇，瑞穗鮮乳一直佔據著台灣家庭的餐桌。正是因為瑞穗鮮乳多年來追求的品質，才能和翰林茶館一同攜手走向國際，開創台灣茶飲新紀元。

翰林茶館與瑞穗鮮乳的合作，不僅見證台灣茶飲文化的傳承與創新，更是品質與品質的完美結合，從整合酪農、精選乳源、牛隻健康管理、把關食品安全，一杯日常不過的鮮乳，背後的堅持與細節掌握，如同翰林茶館在飲品上高度自我要求的職人精神，不容妥協，只為讓消費者喝到強強聯手的台灣之光鮮奶茶。

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翰林茶館奶茶瑞穗鮮乳

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