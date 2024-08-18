雲林偏鄉變藝術熱點　「2024藝術宅急便」巡演感動全場

▲「2024藝術宅急便」昨日晚間由南方二重唱與雲林薩克斯風管樂團於四湖參天宮廣場演出，讓鄉親徜徉優美樂音。（圖／記者蔡佩旻翻攝，下同）

記者蔡佩旻／雲林報導

「2024藝術宅急便」下鄉巡演活動，昨（17）日晚間由南方二重唱與雲林薩克斯風管樂團於四湖參天宮廣場演出，風格多元的樂曲，讓鄉親徜徉優美樂音，度過周末美好時光。雲林縣長張麗善表示，藝術宅急便透過下鄉巡演方式將文化藝術帶進鄰里，歡迎大家走出戶外感受藝術氛圍。

縣長張麗善指出，雲林縣雖然基本條件無法像六都一樣，但縣府持續致力將生活品質與水準提升，今年藝術宅急便邀請頂尖團體共11場演出遍及麥寮、台西、四湖、口湖、北港、元長、東勢、崙背、褒忠及水林等鄉鎮，如同宅急便一般把藝術表演送到鄉親家門口，鄉親不用出國也不用到外縣市，就能享受高水準藝術饗宴，為生活增添小確幸。

▲「2024藝術宅急便」昨日晚間由南方二重唱與雲林薩克斯風管樂團於四湖參天宮廣場演出，讓鄉親徜徉優美樂音。（圖／記者蔡佩旻翻攝，下同）

昨日登場的南方二重唱，其音樂不僅充滿了多樣化的節奏和和聲，更展現了深厚的音樂底蘊，結合雲林縣薩克斯風管樂團的百人演奏會，多達106位音樂家齊聚一堂，無論是動感的旋律還是雄壯的和聲，都讓觀眾感受到音樂的力量與魅力。

文化觀光處長陳璧君說明，「2024藝術宅急便」於7月21日從台西安西府開跑，邀請包括臺灣特技團、Ｏ劇團、唐美雲歌仔戲團、廖文和布袋戲團、創造焦點、天馬戲創作劇團、壞鞋子舞蹈劇場、南方二重唱、雲林薩克斯風管樂團、呂基福、江宜潔樂團等，帶來音樂、特技互動和戲劇等多元表演藝術，呈現頂尖的演出品質。

陳璧君處長強調，為讓藝術進入鄰里，提升偏鄉的藝文資源與生活藝術品味，讓表演藝術能夠接觸到更多民眾，點燃大眾對藝術的熱愛並鼓勵更多人參與，縣府特別加碼抽獎、集點等活動，有機會能夠獲得50吋電視、藝術宅急便限量玻璃杯等精美小禮物，民眾千萬別錯過。

▲「2024藝術宅急便」活動，雲林縣長張麗善表示，透過下鄉巡演方式將文化藝術帶進鄰里，歡迎大家走出戶外感受藝術氛圍。（圖／記者蔡佩旻翻攝）