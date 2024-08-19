人比鬼兇！北港朝天宮普渡「搶平安」　4千公斤水果5分鐘搶光

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林北港朝天宮昨（18）日普度圓滿，每年「青果舖」普桌均擺設各類水果長達約十公尺，一結束即高喊「開始！」讓在旁等候多時的民眾一擁而上開搶，總量約4000公斤水果在5分鐘內一掃而空，而這與「好兄弟」一起搶平安、好結果的活動，也是為北港獨特普度特色。

▲北港朝天宮普渡「搶平安」，相當熱鬧。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

「水果山、搶平安」約上百人圍繞著水果山，傍晚5時許法會接近尾聲，青果舖普桌處大喊開始，有人用箱子裝，有人接力人龍大挪移將水果搬走，4千多公斤水果全數搶光。 北港朝天宮副董事長吳炳俊說，早年北港普度最具特色的豬肉山和水果山，如今只剩青果舖所提供的「水果山」，這項習俗延傳已久，蔚為北港普度特色之一。

▲北港朝天宮普渡「搶平安」，民眾拿著袋子瞬間塞滿。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



北港明果舖協會理事長高宏松說，水果山搶平安連續傳承已久，直到4年前疫情停辦，今年才復辦，鑑於過去水果山堆置方式，民眾會跳上桌搶，今年水果山供桌併成約20公尺的長桌，讓民眾站兩旁拿取較安全。高宏松說，今年發送的水果合計約20多萬元，都是會員共同贊助，由於水果都是普度加持過的平安果，這是「搶平安」「好結果」的象徵，已成北港普度特色。

▲北港朝天宮普渡「搶平安」，不到5分鐘一掃而空。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲北港朝天宮普渡「搶平安」，今年水果山供桌併成約20公尺的長桌，讓民眾站兩旁拿取較安全。（圖／記者蔡佩旻翻攝）