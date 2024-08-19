凱米災情重！為防範未來　立委劉建國爭取各方資源積極改善

▲為解決災後問題並防範未來，劉建國邀請多方會勘及協商，期待能有效改善雲林縣防洪、排水，及水土保持問題。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

凱米風災造成雲林縣各地災情嚴重，為了解決災後問題並防範未來災害，立法委員劉建國邀請第五河川分署長吳明華、元長鄉長李明明、古坑鄉長林慧如、斗南鎮農會總幹事張燕容、草嶺村長陳兵通、等人進行會勘及協商，除爭取各方資源外，期待能有效改善雲林縣的防洪、排水，及水土保持問題。

立委劉建國表示，針對大湖口溪、石牛溪的災情，邀請第五河川分署長吳明華進行實地勘查，考量極端氣候頻仍，建議需要來重新檢討現行的25年防洪標準。並將大湖口溪橋等橋樑橋面提高，並縮減橋墩體積，以改善排水功能，此外，針對石牛溪上游水土流失問題，五河分署承諾將增設消波塊，以減少農民損失。

為解決元長鄉的排水問題，由農田水利署雲林管理處及第五河川分署共同會勘。針對崙子中排爭議排水問題，經協商後，農水署雲林管理處將優先進行清疏，以避免再度發生淹水。而對於北港溪崙子寮堤段的防洪標準，五河分署承諾將於一個月內進行檢討，並與地方共同討論改善方案。

劉建國強調，將持續關注災後重建工作，並積極爭取資源，以期能改善雲林縣的水患問題，避免人民的財產遭受無妄損失。