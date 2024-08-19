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社會 社會焦點 保障人權

不長眼！2女闖老雪花齋纏鬥險走光　百年名店老闆是武學大師

記者白珈陽／台中報導

台中市豐原區昨（18）日晚間發生2名外籍女移工肢體糾紛，打著打著竟鬧進名糕餅店「老雪花齋」後門，幸整起事件未傷及旁人。2女大鬧百年名店，殊不知「老雪花齋」第二代老闆呂松吉大有來頭，為「南宗少林俗派」第八代傳人，也是「台灣忠義館總館」館主，是1名真正的武學大師。

▲▼ 。（圖／呂松吉提供）

▲「老雪花齋」第二代老闆呂松吉是「南宗少林俗派」第八代傳人。（圖／呂松吉提供）

呂松吉今年83歲，習武多年，接受媒體店訪時仍中氣十足，思緒清晰。他表示，第一時間不知店內發生情況，是媒體詢問才趕緊向店員了解，當下立刻要求讓所有店員躲進店裡，並將所有門窗關閉，還要店員拿起店內平時就有準備的防身噴霧，確保人身安全。

呂松吉習武的機緣，是因他自幼體弱多病，14歲時為改善胃病，開始學習八段錦，進而拜入南宗少林俗派，並於1980年接掌嫡系第八代掌門，兼任台灣忠義館總館長，此後積極推廣忠義堂武術及八段錦。

不僅是南宗少林俗派，呂松吉也精通南派武術，包括融合拳、械、舞獅、八段錦、鷹爪功等；此外他還擅長針灸、書道、揚琴、 繪畫、麵雕等技藝，可說是十八般武藝樣樣精通，備受武術界推崇。

▲▼ 。（圖／呂松吉提供）

▲呂松吉今年83歲，他7月間展示利用裝滿黑豆的砂桶鍛鍊鷹爪功。（圖／呂松吉提供）

呂松吉說，以前不曾遇過昨晚的類似情形，覺得蠻有意思，最重要的是店員都很平安。他說，雖已經上了年紀，但他仍經常鍛鍊，當然不像年輕時一樣猛烈，以筋骨伸展、身體健康為目的。

回顧本案，豐原警分局調查，越南籍黎女（44歲）跟武女（44歲）發生口角，先前就已經積怨已久，昨晚相約在豐原區中正路談判，結果一言不合互毆，武女持木棍追打黎女，一路打進老雪花齋；雙方皆有些微擦挫傷，警方到場先協助送醫診治後，帶返所釐清案情，全案依違反傷害罪及社會秩序維護法等罪嫌偵辦，並通報勞政機關，及通知雇主善盡管理責任。

▲▼ 。（圖／翻攝Facebook／豐原好康聯盟社團(原創正版社團)）

此案事關名店「老雪花齋」，加上其中1名女子身著清涼，引起民眾熱議。（圖／翻攝Facebook／豐原好康聯盟社團(原創正版社團）

由於此案事關名店「老雪花齋」，加上其中1名女子身著清涼，引起民眾熱議，店家也於今日在臉書粉絲專頁公告「二女私鬥過程中闖入本店家，已遭送辦，謝謝大家關心」，向顧客報平安。

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